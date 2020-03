Traditsioonilised märtsiküüditamise sündmused jäävad koroonaviiruse epideemia tõttu ära

Täna möödub 71 aastat märtsiküüditamisest, mille käigus saatis Nõukogude võim vägivaldselt Siberisse üle 20 000 Eesti inimese. Küüditatute seas oli palju lapsi ja vanureid.

Tervisekaitsenõuetest juhindudes jääb ära traditsiooniline mälestustseremoonia Maarjamäe memoriaalil. Samuti ei toimu ka teisi traditsioonilisi sündmusi. Küünalde ühissüütamine Tallinna, Pärnu, Tartu ja Narva linnaväljakutel jääb seekord ära.

"Mul on väga kahju, et me ei saa täna mälestada märtsiküüditamise ohvreid üheskoos kommunismiohvrite memoriaali juures. Kuid ma usun, et me kõik oleme oma mõtetes täna seal," ütles Raivo Aeg. "Hoidkem ja toetagem üksteist ka praegusel keerulisel ajal. See on parim, mida me küüditatute ja kõikide teiste kommunismiohvrite mälestuseks teha saame. Kutsun teid kõiki üles täna süütama oma kodudes küünalt küüditatute mälestuseks!“

Sotsiaalvõrgustike kasutajatel palutakse postitada küünla süütamisest pildid ning lisada postitusele märksõna #Mäletame. Märksõna võimaldab liita kõik sellised pildid ühte voogu ja inimesi sümboolselt ühendada, asendades nii eriolukorrast tulenevalt tühistatud mälestusüritusi.

Päästeamet paneb südamele: küünal aseta kuumakindlale alusele ja eemale süttivatest materjalidest. Ära jäta küünalt järelevalveta!

Märtsiküüditatute mälestuseks ette valmistatud installatsiooni foto- ja videomaterjal lisatakse inimõiguste instituudi kodulehele ja on kõigile kättesaadav alates 24. märtsist.