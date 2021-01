Tõrva vallavanem Maido Ruusmann loobub riigikogu kohast. Tema asemel saab parlamenti Viljandimaal tuntud Sulev Kannimäe

Reformierakondlane Liina Kersna asus haridus- ja teadusministri kohale ja 11. ringkonnast pidi asendusliige olema Ruusmann, kes täna nentis, et jääb tegevaks vaid kohalikus poliitikas.

"Otsustasin sel korral ukse enda ees sulgeda ja jätkata tööd Tõrva vallavanemana," rõhutas ta ja viitas, et ees on mitmed suured investeeringud ja sündmused.

"Kuigi võimalus töötada riigikogus oleks olnud suurepärane võimalus rääkida kaasa Eesti tuleviku kujundamisel vastloodud koalitsioonis ja eelkõige minu südameasjaks oleval regionaalpoliitilisel teemal, siis arvestades koduvallas pooleli olevaid tegevusi, kaalub koduvalla elanikele lubatu üles esindusliku ametikoha pealinnas."

Delfi kajastas eile, et alles möödunud nädalal esitasid Tõrva kuus vallavolikogu liiget Ruusmannile umbusaldusavalduse. Talle heidetakse ette kehva tööd valla haridusvaldkonnas. Ruusmann peab kõiki umbusalduses esitatud väiteid valeks ja on kindel, et see ei lähe läbi. "Allakirjutanuid on kuus, aga vallavolikogus inimesi 21," selgitas Ruusmann. "Tegemist on poliitilistel motiividel ründega, mida hakkab valimisaastal olema suhteliselt tihedasti," viitas vallavanem kohalikele valimistele.

Reformierakonna büroost kinnitati Delfile, et nüüd sai võimaluse riigikokku minna Viljandi Linnahoolduse juht Sulev Kannimäe. Ta on andnud ka jaatava vastuse. Ametlikult saab temast rahvasaadik neljapäeval. Ta on varasemalt töötanud muu hulgas ka Viljandi abivallavanemana ning oli viimane Viiratsi vallavanem.

"Riigikogus tahan teha tööd selle nimel, et meilt piiri taha tööle ja elama läinud pered või pereliikmed tunneksid, et Eesti on koht, kuhu tulla, et jääda, elada ja töötada," märkis ta enne 2019. aasta valimisi.