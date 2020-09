Tõrva esimesteks koroonanakatunuteks osutusid hiljuti Eestisse saabunud ukrainlased

"Terviseametile teadaoleva informatsiooni kohaselt on 23.09.2020 Stemwood OÜ ruumides (Tööstuse 3, Roobe küla, Tõrva vald) viibinud COVID-19 positiivsed isikud," kajastas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann oma sotsiaalmeedia lehel.

Positiivse proovi andnud Ukraina töölised käisid terviseametile teadaolevalt Tõrvas asuvas kohalikus ettevõttes proovipäeval.

Võimalike lähikontaktide arv on täpsustamisel - hetkel teadaoleva info põhjal on neid alla kümne. Alates testitulemustest teadlikuks saamisest on kõnealused töötajad isolatsioonis viibinud.

Kas ukrainlased viilisid proovipäevale minnes eneseisolatsiooni nõudest või mitte, pole hetkel veel selge. "Enne menetluse lõppu lõplikku hinnangut anda ei saa," märkis terviseameti pressiesindaja Simmo Saar Delfile.

Terviseamet palub, et kõik inimesed, kes on olnud teadaolevalt lähikontaktis kõnealuste isikutega, võtku ühendust Terviseameti ametnikega Agne Allas (meiliaadressil agne.allas@terviseamet.ee) või Kaja Laursoo (telefonil 5558 2400 või meiliaadressil kaja.laursoo@terviseamet.ee).