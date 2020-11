Tormituuled on elektrita jätnud ligi 3000 majapidamist

Eelkõige suursaartel ja mandri läänerannikul tormi mõõtmed võtnud tuul on Elektrilevi võrgus vooluta jätnud 2725 majapidamist. Kella 11.13 seisuga on kõige rohkem vooluta majapidamisi Harju (689), Saare (563) ja Tartu (283) maakonnas.

Kuna tuul on endiselt väga tugev ja mõnes piirkonnas prognoosi järgi ka tugevneb, on osa liiki töid tormituule tõttu keerukas ohutult teha ning seetõttu võib rikete likvideerimine oodatust rohkem aega võtta. Elektrilevi koos partneritega teeb kõik võimaliku, et rikete korral vool võimalikult kiiresti majapidamistesse tagasi tuua.

"Brigaadid tegutsevad kõikjal Eestis ning praegu saab öelda, et seis on kontrolli all. Kriitilist seisu pole õnneks üheski maakonnas," hindas olukorda Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Ilmateenistuse info järgi puhub täna edelatuul sisemaal puhanguti kuni 20, rannikul kuni 23, saartel ja Soome lahe ääres kuni 25 m/s. Tormiks kvalifitseerub tuul, mis puhub tugevusega vähemalt 21 m/s.

Elektrilevi paneb inimestele südamele: katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, sest juhtmetealune maapind võib olla pinge all ja anda eluohtliku elektrilöögi. Liinile langenud puu või mõne muud ohtliku olukorra avastamise korral tuleb helistada rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.

Vaata, kuidas käituda tormiohtude korral Elektrilevi ohutuskampaania lehelt.