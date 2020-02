TORMIHOIATUS: tuule kiirus ulatub rannikul 28 meetrini sekundis

Neljapäeval katab Eestit madalrõhkkonna lõunaserv. Öösel sajab lörtsi ja vihma, päeval on taevas selgem ja saju võimalus väiksem. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +2, päeval +2 kuni +4 kraadi.

Reedel on pilvi hõredalt ning kui mõnes üksikus kohas sajab lörtsi, siis sajuhulk on tõenäoliselt väike. Läänekaare tuul jääb üsna nõrgaks. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -5, rannikul nullkraadi lähedal, päeval +2 kuni +4 kraadi.