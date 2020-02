TORMIBLOGI | Torm tulekul! Saaremaal juba uputab. Pärnus ja Haapsalus tõuseb veetase kuni 2 meetrit, varuda tasub sööki ja jooki

Pärnusse on koondunud regionaalne staap olukorra seiramiseks ning võimalike olukordade lahendamiseks. Põhiliseks ohustatud alaks on Pärnu rannapiirkond ning jõeäärsed alad, Haapsalu Väikse Viigi ümbrus ja Rohuküla sadam.

Tormiblogi 22.02

Ilmateenistus andis juba eile nädalavahetuseks tormihoiatuse. Päästeamet teatas, et sellega võivad kaasneda ka üleujutused. Siin on mõni nõuanne, mida üleujutuste korral teha.Kuidas end ja teisi üleujutuse eest kaitstaHangi võimalikult täpne ilmaprognoos ning ole hästi informeeritud veetaseme muutumisest ja sellest, millise veetaseme korral on sinu majapidamine ohus.Võimaluse korral ehita veetõkkeid.Teavita naabreidOle valmis võimalikeks elektrikatkestusteks, vahetu ohu korral ja kodust lahkudes lülita elekter välja.Sule kanalisatsioonitorude ning kraani äravoolutorude avad puupunnidega. Ühenda lahti kanalisatsiooni juhitud vihmaveetorud.Kontrolli, et kusagil poleks kinni jäetud kodu- või lemmikloomi.Vii kodune vara, sh saastumist põhjustavad kemikaalid võimaliku uputuse piirkonnas maapinnast kõrgemale.Ole valmis evakueerumiseks.Kui vesi tungib hoonesse, tagane teisele korrusele, pööningule või katusele. Võta kaasa hädaolukorraks vajalikud vahendid.Tee ennast või oma majapidamine päästjatele nähtavaks/kuuldavaks ja järgi evakueerimisel antavaid korraldusi.Väljas olles arvesta ohtudega, mida suure veemassi liikumine võib põhjustada inimestele, loomadele, sõidu- ja ujuvvahenditele, lahtistele esemetele jmt.Väldi kõndimist või sõitmist läbi üleujutatud piirkonna.Hoia eemale üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja -kaablitest.Üleujutuse piirkonda naastes ole ettevaatlik elektrilöögiohu ja muude tekkinud seadmete ja vahendite kahjustuste ning saaste tõttu.

Saaremaa olud laupäeva lõuna paiku: Nasvas ajas meri juba üle.