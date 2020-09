TORMIBLOGI | Rajuilm võtab Eesti üle võimust: tuul puhub kuni 32 meetrit sekundis ning üle 2000 majapidamise on elektrita. Laeva- ja praamiliiklus osaliselt katkenud

Madalrõhkkonna lääneservas pöördub meil tuul täna kõikjal loodesse, päeval põhja. Saartest alates paisub tuul tormiks, rannikul on juba hommikul puhanguid 28, vastu Läänemerd 30 meetrit sekundis, pole välistatud ka 32 meetrit sekundis.

Sisemaal tugevneb tuul algul Eesti läänetiivas, seejärel ka Ida-Eestis 20 meetrit sekundis, pole välistatud et pisut ülegi. Hooti sajab vihma. Madalrõhkkonna järel tungib põhjast jõuliselt sisse külm õhumass. Öine miinimum on pilvise taeva all 7..10, rannikul 12 öö hakul Kagu-Eestis kuni 15 kraadi, päevane piirdub 8..13 kraadiga.

Reede öösel madalrõhkkond ühes sajupilvedega kaugeneb Venemaa poole, loode- ja põhjatuul on veel väga tugev, puhanguid 18, rannikul kuni 25 meetrit sekundis, pärast keskööd saartest alates nõrgeneb.

Tormiblogi Elektrilevist öeldi Delfile, et tehakse kõik endast olenev, et rikete korral klientidele elektriühendus võimalikult ruttu taastada. "Ühtlasi paneme inimestele südamele – katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Palume liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel helistada rikketelefonil 1343." https://twitter.com/Politsei/status/1306466198897545216?ref_src=twsrc%5Etfw Tugeva tuule tõttu jäävad ära kell 8:30 Heltermaalt väljuma pidanud reis ning kell 10 Rohukülast väljuv reis.Virtsu-Kuivastu liinil toimuvad hetkel reisid tõrgeteta.TS Laevad palub jälgida infot praamid.ee veebilehel ja/või Facebookis. Ilmateenistuse kell 8 avaldatud viimase tunni vaatlusandmete järgi on tormi seni suurim tuulepuhang - 28,8 meetrit sekundis - fikseeritud Osmussaares. Tunni keskmine tuule kiirus samas oli 20,8 meetrit sekundis. Tallinnas aadressil Sakala 3 asuva teatrimaja (tuntud ka NO99 teatri kunagise koduna) ees murdus hommikul puu. Lugeja saatis foto, mis tehtud täna veidi enne kella 8 Lasnamäel Majaka kandis. Kella 8.30 seisuga pole Eestis elektrit enam kui 1200 majapidamises. Veidi aja eest oli number tunduvalt suurem - üle 2000. Suure osa sellest andis ulatuslik katkestus Tallinnas Nõmmel (enam kui 1200 majapidamist), ent see rike likvideeriti kiiresti. Tugevaim mõõdetud puhang siiani - 35,3m/s. https://www.facebook.com/teeilmakeskus/posts/3272259239519099&width=500 Viking Line teatab oma kodulehel, et tänased Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn reisid on tühistatud. Samal marsruudil jäävad reisid ära ka Eckerö Line'il.

Aila nimeline sügistorm jõudis Soome läänerannikule juba eile õhtul. Täna liigub torm üle riigi lõuna- ja idaosa.

Kella 23:30 paiku mõõdeti Põhjalahel Soome poolel puhanguks lausa 34,4 meetrit sekundis. Elektrita on Soomes täna hommikuse seisuga enam kui 50 000 majapidamist.

Soome meteoroloogiainstituut andis välja terve rea vihma- ja üleujutuste hoiatusi riigi keskosale. Tänaseks on antud Satakuntale, Ahvenamaale ja Pohjanmaale hoiatus väga ohtliku tuule eest. Mujal riigis on antud hoiatused ohtliku või potentsiaalselt ohtliku tuule eest. Hoiatustest pääseb vaid Lapimaa.

Pohjanmaal ja Ahvenamaal ulatuvad tuulepuhangud tõenäoliselt 25-30 meetrini sekundis. Mujal on need veidi üle 20 meetri sekundis, ütles Yle meteoroloog Anniina Valtonen.

Merel võivad lained olla kuni seitsme meetri kõrgused.

Öösel võib Botnia lahes tuule kiirus tõusta kuni 30 meetrini sekundis. Tugevaid vihmasid on oodata ka riigi keskossa. Eilse päeva jooksul on läänerannikul sadanud juba 30 millimeetrit vihma. Riigi keskosas oodatakse järgneva ööpäeva jooksul 30-50 millimeetrit sademeid.

Nagu ka Eestis, hoiatatakse Soomes elektrikatkestuste eest. Seetõttu palutakse varuda toitu ja joogivett, laadida täis mobiiltelefonide akud ning tankida auto bensiinipaak täis.