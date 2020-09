TORMIBLOGI | Rajuilm võtab Eesti üle võimust: tuul puhub kuni 32 meetrit sekundis ning pea 8000 majapidamist on elektrita. Laeva- ja praamiliiklus osaliselt katkenud

Madalrõhkkonna lääneservas pöördub meil tuul täna kõikjal loodesse, päeval põhja. Saartest alates paisub tuul tormiks, rannikul on juba hommikul puhanguid 28, vastu Läänemerd 30 meetrit sekundis, pole välistatud ka 32 meetrit sekundis.

Sisemaal tugevneb tuul algul Eesti läänetiivas, seejärel ka Ida-Eestis 20 meetrit sekundis, pole välistatud et pisut ülegi. Hooti sajab vihma. Madalrõhkkonna järel tungib põhjast jõuliselt sisse külm õhumass. Öine miinimum on pilvise taeva all 7..10, rannikul 12 öö hakul Kagu-Eestis kuni 15 kraadi, päevane piirdub 8..13 kraadiga.

Reede öösel madalrõhkkond ühes sajupilvedega kaugeneb Venemaa poole, loode- ja põhjatuul on veel väga tugev, puhanguid 18, rannikul kuni 25 meetrit sekundis, pärast keskööd saartest alates nõrgeneb.

Tormiblogi Politsei manitseb ettevaatlikkusele, kuna tugevad tormituuled möllavad kuni keskööni. https://twitter.com/Politsei/status/1306611104483889152?ref_src=twsrc%5Etfw Ilmateenistuse mudelprognoosi tuulekaart: kell 18, kell 20, kell 22 ja südaööl. Kõige kibedama tuule kese liigub tasapisi Peterburi suunas ja ühtlasi ka vaibub. Tormimurd segab liiklust Ääsmäe-Haapsalu maanteel.https://twitter.com/Politsei/status/1306594335975116800 Avarii Läänemaal.https://twitter.com/Politsei/status/1306597688033517568 Torm möllab endiselt ja on elektri võtnud juba pea 8000 majapidamiselt. Tallinna kesklinnas on inimesed varjunud tormi eest kaubamajadesse. Sünoptik Kairo Kiitsak rääkis, et torm kogub mõnes piirkonnas alles tuure ja vaibumist on oodata keskööl. https://ilmateade.delfi.ee/uudised/sunoptik-kairo-kiitsak-tormituul-hakkab-norgenemise-marke-naitama-alles-parast-keskood?id=91070281 Rajutuulte tõttu on viga saanud juba üks inimene ja päästeametil on käed tööd täis. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tormi-tottu-sai-viga-inimene-paasteametil-ule-130-valjakutse?id=91071001 Sotsiaalmeedias kirjutavad pärnakad, et torm on jõudnud suvepealinna. "Pärnus möll lahti. Tuule puhang oli hetk tagasi 22m/s, puud lookas." Tuli foto lugejalt, et Hiiumaal kukuvad puud ise riita Akende transpordiks kõige lihtsam päev ei ole. Foto lugejalt Tallinnast Vindi tänavalt. Pirita Majandusgümnaasiumi ümbrus on tänase tormiga saanud korrektuure... Tormi haripunkt ei ole veel kätte jõudnud, hoiatab Ilmateenistus.https://www.facebook.com/eesti.ilmateenistus/posts/1600283766816586 https://twitter.com/kairokiitsak/status/1306548854582579201?ref_src=twsrc%5Etfw https://www.facebook.com/teeilmakeskus/posts/3273004396111250&width=500 Ei ole ka peldik alati tormikindel.. http://www.delfi.ee/article.php?id=91068739 Delfi lugeja andis teada, et täna hommikul kell 10.40 paiku langes Tallinnas Katleri tänaval pool puud autodele ja elektriliinile. Hiiumaal viis torm minema Kärdla sadama kõrval oleva ujumissilla. Veel muljeid Saaremaalt. https://twitter.com/ojaurm/status/1306471976198905861?ref_src=twsrc%5Etfw Hiiumaal tasub ettevaatlik olla - puid langeb nii metsas kui lagedamatel aladel. See foto on tehtud Kõrgessaares. Kuressaares on torm päikesepaneelid laiali lennutanud. Torm murrab Hiiumaal Kärdlas puid ja lennutab laineid. Soomes on torm teinud päris palju pahandust!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soomes-on-torm-aila-jatnud-ule-65-000-kodumajapidamise-elektrita-tuule-maksimaale-kiirus-35-ms?id=91066195 Eesti Meremuuseumi katus ei pidanud tormile vastu.. Tasub valvel olla: tormi tipphetked on veel ees.https://www.facebook.com/eesti.ilmateenistus/posts/1600283766816586 Video sellest, mis hommikul tallinlaste voolu kõikuma pani.https://www.facebook.com/elektrilevi/videos/1032043210564020/#w=560 Elektrilevi teatas, et tormiga seotud sündmused algasid täna hommikul kella 7 paiku, kui leidis aset esimene rike Hiiumaal Tahkuna kandis. Vooluta kliente ongi hetkel enim Hiiumaal, Saaremaal ja Harjumaal. Üllatuslikult on seni olnud tormist enim mõjutatud Elektrilevi kliendid Mustamäel, Nõmmel ja Kivimäel. Katkestusi Tallinnas põhjustasid lühised põhivõrguettevõtte Elering võrgus Veskimetsa alajaamas. https://www.facebook.com/elektrilevi/posts/3402360786510372&show_text=false&width=735&height=413&appId Napilt oleks Tallinnas autodele oks peale langenud. Hoidke oma vara! Kadriorus on torm langetanud puu kõnni- ja sõiduteele.. Elektrilevi Delfile: Kell 9:00 oli üle Eesti 15 riket, millega oli seotud 2327 tarbimiskoht Eelnevale tormiprognoosile tuginedes on Elektrilevi koos partnerettevõtetega täna tavapärasest suuremate jõududega valmis riketele reageerima. Plaanilised tööd tormi mõistes kriitilistes piirkondades (Hiiumaa, Saaremaa, Pärnumaa, Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa) on tänaseks tühistatud. Olukord võrgus ei ole hetkel kriitiline, aga seda ei saa pidada ka tavapäraseks. Tipmisi tuulekiiruseid prognoositakse Põhja-Eesti rannikule ja suursaartele täna pärastlõunaks. Elektrilevist öeldi Delfile, et tehakse kõik endast olenev, et rikete korral klientidele elektriühendus võimalikult ruttu taastada. "Ühtlasi paneme inimestele südamele – katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Palume liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel helistada rikketelefonil 1343." https://twitter.com/Politsei/status/1306466198897545216?ref_src=twsrc%5Etfw Tugeva tuule tõttu jäävad ära kell 8:30 Heltermaalt väljuma pidanud reis ning kell 10 Rohukülast väljuv reis.Virtsu-Kuivastu liinil toimuvad hetkel reisid tõrgeteta.TS Laevad palub jälgida infot praamid.ee veebilehel ja/või Facebookis. Ilmateenistuse kell 8 avaldatud viimase tunni vaatlusandmete järgi on tormi seni suurim tuulepuhang - 28,8 meetrit sekundis - fikseeritud Osmussaares. Tunni keskmine tuule kiirus samas oli 20,8 meetrit sekundis. Tallinnas aadressil Sakala 3 asuva teatrimaja (tuntud ka NO99 teatri kunagise koduna) ees murdus hommikul puu. Lugeja saatis foto, mis tehtud täna veidi enne kella 8 Lasnamäel Majaka kandis. Kella 8.30 seisuga pole Eestis elektrit enam kui 1200 majapidamises. Veidi aja eest oli number tunduvalt suurem - üle 2000. Suure osa sellest andis ulatuslik katkestus Tallinnas Nõmmel (enam kui 1200 majapidamist), ent see rike likvideeriti kiiresti. Tugevaim mõõdetud puhang siiani - 35,3m/s. https://www.facebook.com/teeilmakeskus/posts/3272259239519099&width=500 Viking Line teatab oma kodulehel, et tänased Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn reisid on tühistatud. Samal marsruudil jäävad reisid ära ka Eckerö Line'il.

Aila nimeline sügistorm jõudis Soome läänerannikule juba eile õhtul. Täna liigub torm üle riigi lõuna- ja idaosa.

Kella 23:30 paiku mõõdeti Põhjalahel Soome poolel puhanguks lausa 34,4 meetrit sekundis. Elektrita on Soomes täna hommikuse seisuga enam kui 50 000 majapidamist.

Soome meteoroloogiainstituut andis välja terve rea vihma- ja üleujutuste hoiatusi riigi keskosale. Tänaseks on antud Satakuntale, Ahvenamaale ja Pohjanmaale hoiatus väga ohtliku tuule eest. Mujal riigis on antud hoiatused ohtliku või potentsiaalselt ohtliku tuule eest. Hoiatustest pääseb vaid Lapimaa.



Pohjanmaal ja Ahvenamaal ulatuvad tuulepuhangud tõenäoliselt 25-30 meetrini sekundis. Mujal on need veidi üle 20 meetri sekundis, ütles Yle meteoroloog Anniina Valtonen.

Merel võivad lained olla kuni seitsme meetri kõrgused.

Öösel võib Botnia lahes tuule kiirus tõusta kuni 30 meetrini sekundis. Tugevaid vihmasid on oodata ka riigi keskossa. Eilse päeva jooksul on läänerannikul sadanud juba 30 millimeetrit vihma. Riigi keskosas oodatakse järgneva ööpäeva jooksul 30-50 millimeetrit sademeid.

Nagu ka Eestis, hoiatatakse Soomes elektrikatkestuste eest. Seetõttu palutakse varuda toitu ja joogivett, laadida täis mobiiltelefonide akud ning tankida auto bensiinipaak täis.