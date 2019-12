TORMIBLOGI ja FOTOD | Tugev tuul viis elektri tuhandetest majapidamistest, inimestel soovitatakse kodus püsida

Kui palju inimesi elektrita praegu on, pole selge, sest Elektrilevi rikkekaart on iroonilisel kombel rikki läinud ning klienditeeninduse telefonid nähtavasti punased, sest liinile ei õnnestu pääseda. Inimestel soovitatakse võimalusel kodus püsida.

Tuule tõttu kukkus Põhja-Tallinnas puu trammiliinidele. Õhtul kell seitse tegutsesid seal veel päästjad, et trammiliiklus võimalikult kiiresti taastada.

Tormiblogi

Täna enne kella kuut õhtul langes puu Valga-Tartu maanteel Priipalu lähistel sõiduteele. Üks sõidusuund oli seetõttu suletud. Päästjad vabastasid sõidusuuna paarikümne minutiga. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254769

Pühajärve kooli jõulupidu peeti elektrikatkestuse tõttu küünlavalgel. Põlesid vaid kuldsed leegid ning neoonsed evakuatsiooniplafoonid.

Torm teeb pahandust ka Lõuna-Eestis. Fotol on tugeva tuule vägiteod Otepää lähistel.

Päästjad tegelevad Põhja-Tallinnas, et trammiliiklus võimalikult kiiresti taastada. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254765

Tormituul on veel aktiivses faasis ja olukord võrgus muutuv. „Saaremaa küündis tuul puhanguti ligikaudu 30 meetrini sekundis, mis ületab kaugelt elektrivõrgu projekteerimisnorme. Rikkeid võrgus tuleb pidevalt juurde ja teiselt poolt taastame lülitamistega elektrivarustust,“ selgitas Elektrilevi käidu valdkonna juht Andres Tõnissaar. „Tööde tegemine tuules kõikuvatel liinidel on suures osas Eestis veel ohtlik. Teeme lülitamisi, tuvastame rikkekohti ja valmistame ette töökohti, et tuule vaibudes saaksid ehitusbrigaadid täiel võimsusel rikkeid kõrvaldama hakata,“ lisas Tõnissaar ja täpsustas, et valmisolekus on 75 rikkemeeskonda.

Puu trammiteel.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254763

Selgus, et Põhja-Tallinnas Angerja peatuse juures kukkus puu trammiteele, mille tõttu ongi seal liiklus häiritud.

Häirekeskus on saanud üle 200 tormiga seotud teate, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta.

Elektrilevi andmetel on kella 18 seisuga elektrita üle 23 000 majapidamise.

Kell 16:47 sai häirekeskus teate, et Padise rahvamaja juures on murdunud puu alla jäänud kaks last. Sündmusele reageeris kiirabi, kes toimetas lapsed haiglasse kontrolli.

Tartumaal olevat ka Kabina - Luunja teel üks murdunud puu liiklust takistanud.

Alates Volta peatusest trammid Põhja-Tallinna poole ei sõida, kuna trammiteele on kukkunud puu.

Lõuna-Eestis on torm seni enam mõjutanud Kagu-Eestit, kus on mõnevõrra enam puid sõiduteedele kukkunud, teatas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba. Õnneks inimesed ohtu ei ole sattunud, kuid mõnel juhul on langenud puudele otsa sõidetud. Samuti kukkus üks puu sõidukile."Päästjad ja politsei eemaldavad aktiivselt teedele langenud puid, et ennetada edasist ohtu liiklejatele. Politsei soovitab ajal, mil tuul nõnda marutab, võimalusel vältida liiklemist või liikumist õues, kus on suurem oht langevatest puudest," tuletas Turba meelde.

Taristurikete ehk raudteele murtud puude ja oksade tõttu hilinevad rongid Põhja-Eestis kuni 25 minutit.

Keila - Valingu vahel on puu väidetavalt raudteele langenud ning rongid seal ei liigu.

Tallinn ei jäänud tugevast tuulest puutumata. Täna õhtul Uue Maailma asumis Kristiina tänaval kukkusid puu ja tänavalatern autole peale. Autojuht oli just autosse istunud ning soovis ära sõita, kui tuul murdis puu ja posti autole peale. Ükski inimene õnneks viga ei saanud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254759

Torm on Saaremaal mõned puud maha murdnud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254757

Tormituul suuri kahjustusi Saaremaal ei teinud. Põhiliselt valmistasid muret teele kukkunud puud. Sõrves oli kella kolme ajal tuul kõige tugevam, kiirusega 28,8 meetrit sekundis. Puid murdus teele just Sõrves, Leisi kandis. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=254755

Virtsu-Kuivastu praamid tormi tõttu ei sõida.

Pärnu rannas käinud uudistaja jäädvustas halli mere ja marutavad lained.