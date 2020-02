TORMIBLOGI | Ilmataat uputab Lääne-Eesti, üleujutuste tipphetk saabub hilisõhtul

Riigi ilmateenistuse andmetel on Lääne regioonis tõusmas vesi kriitilisele piirile. Pärnus lubatakse veetõusu täna õhtuks kella 20 ajaks 180-200 cm (kriitiline piir +180 cm), Väinameres ja Haapsalus 170 cm (kriitiline piir +160 cm), saarte rannikul jääb tõus väiksemaks, kuid maksimum saabub eeldatavalt hilisõhtul või 23.02 kesköö paiku, ulatudes Kuressaares orienteeruvalt 110-120 cm keskmisest kõrgemale (kriitiline piir +170 cm).

Pärnusse on koondunud regionaalne staap olukorra seiramiseks ning võimalike olukordade lahendamiseks. Põhiliseks ohustatud alaks on Pärnu rannapiirkond ning jõeäärsed alad, Haapsalu Väikse Viigi ümbrus ja Rohuküla sadam.

Pärnu olukord videos:

Tormiblogi 22.02

Tormi rahulikuks üle elamiseks:🏠Püsi võimalusel siseruumides ning hoia toas ka lemmikloomad.🚰Varu joogivett ja toitu.🔋Lae täis mobiiltelefonide akud ja akupangad.🚗Kui autosõit on vältimatu, tangi paak täis.🌲Arvesta, et teele võib puid kukkuda.⚠️Tugeva vihmaga peatu teeserval ning lülita sisse ohutuled.👵 Veendu, et sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras.📻Elektri- ja mobiilside katkemisel kuula Vikerraadio uudiseid patareiga raadiost või autoraadiost.

Päästeamet andis teada, et Pärnus saabub üleujutuste tipphetk kella 22 ajal, Haapsalus kesköö paiku.

Päeva jooksul kuni kella poole üheksani on päästjad saanud üle 110 tormituultest tingitud väljakutse. Väljakutsed on valdavalt olnud seotud murdunud ja teedele või elektriliinidele kukkunud puudega.

Vaata ka TV3 klippi üleujutustest!

Pärnu linnavalitsus teatab, et Tammsaare puiestee suletiosaliselt liikluseks.Tormiturismi vältimiseks sulges politsei ajutiselt Tammsaare puiestee Supeluse ja Kanali tänava vahelise osa, edasi pääseb ainult ühistransport.Seni oli keelatud üksnes Tammsaare puiesteest mere poole sõitmine, aga kuna liiklusmärke eirati, otsustas politsei ka Tammsaare puiestee sulgeda.Kohalikel elanikel on võimalik auto jätta Karusselli tänavale ja teistele ümberkaudsetele tänavatele.

Maanteeamet teatab, et Saaremaal, Nasva Sadama tee (km 0.5) on seoses merevee tõusuga liikluseks suletud.

Olukord Pärnus:

Olukord Haapsalus:

Saaremaal on üks auto veelõksu jäänud. Loodetavasti saadakse auto välja!

Katkestusi igal pool!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaart-terves-eestis-on-elektrita-ule-kuue-tuhande-majapidamise-olukord-on-koige-hullem-saaremaal?id=89018223

Ilmateenistuse andmetel on hetkel Pärnus veetase 156 , Haapsalus 110 ja Roomassaares 113 cm üle Amsterdami nulli. Pärnu linnavalitsus paigaldas sissesõitu keelavad märgid ning liikluse reguleerijad Kanali-Tammsaare ristmikule, Supeluse – Tammsaare ristmikule ning Mere puiesteele ja Papli tänavale. Vana-Pärnus suleti Merekalda tänav. Haapsalus on märkidega suletud Lahe tänav, Promenaadi ning Fra Mare hotellide juurde viivad teed. Liiklusmärgid paigaldati selleks, et ennetada sinna sõitvate autode uppumist ning et seeläbi ei oleks takistatud vajadusel päästemeeskondade ligipääs. Palume inimestel liiklusmärkidest kinni pidada ning neid mitte eirata. Päästeamet kutsub inimesi üles oma sõidukeid võimalikult kiiresti enne pimeduse saabumist ära viima ning kõrgematesse paikadesse parkima.

Maanteeameti liiklusinfo teatab, et pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel märjad ning tugeva tuule tõttu on mitmel pool üle Eesti teedele langenud puid või oksi.Prognoosi kohaselt jätkub vihmasadu õhtuni, kuid peale keskööd alates Lääne-Eestist pilvisus hõreneb ning saju võimalus väheneb. Taeva selginedes võib õhutemperatuur mandril paiguti langeda 0 kraadi juurde, mistõttu võib teedel tekkida ootamatu libeduse oht. Õhtul ja öösel puhub jätkuvalt tugev tuul ning tuulest tingituna võib olla teedel murdunud puid või oksi.Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele:Vali teeoludele vastav sõidukiirus. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik.

Ilmateenistus andis juba eile nädalavahetuseks tormihoiatuse. Päästeamet teatas, et sellega võivad kaasneda ka üleujutused. Siin on mõni nõuanne, mida üleujutuste korral teha.Kuidas end ja teisi üleujutuse eest kaitstaHangi võimalikult täpne ilmaprognoos ning ole hästi informeeritud veetaseme muutumisest ja sellest, millise veetaseme korral on sinu majapidamine ohus.Võimaluse korral ehita veetõkkeid.Teavita naabreidOle valmis võimalikeks elektrikatkestusteks, vahetu ohu korral ja kodust lahkudes lülita elekter välja.Sule kanalisatsioonitorude ning kraani äravoolutorude avad puupunnidega. Ühenda lahti kanalisatsiooni juhitud vihmaveetorud.Kontrolli, et kusagil poleks kinni jäetud kodu- või lemmikloomi.Vii kodune vara, sh saastumist põhjustavad kemikaalid võimaliku uputuse piirkonnas maapinnast kõrgemale.Ole valmis evakueerumiseks.Kui vesi tungib hoonesse, tagane teisele korrusele, pööningule või katusele. Võta kaasa hädaolukorraks vajalikud vahendid.Tee ennast või oma majapidamine päästjatele nähtavaks/kuuldavaks ja järgi evakueerimisel antavaid korraldusi.Väljas olles arvesta ohtudega, mida suure veemassi liikumine võib põhjustada inimestele, loomadele, sõidu- ja ujuvvahenditele, lahtistele esemetele jmt.Väldi kõndimist või sõitmist läbi üleujutatud piirkonna.Hoia eemale üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja -kaablitest.Üleujutuse piirkonda naastes ole ettevaatlik elektrilöögiohu ja muude tekkinud seadmete ja vahendite kahjustuste ning saaste tõttu.

Saaremaa olud laupäeva lõuna paiku: Nasvas ajas meri juba üle.