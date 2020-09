Tormi tõttu sai viga inimene, päästeametil üle 130 väljakutse

Päästeameti vastutava korrapidaja Janar Kärneri sõnul on tänane päev olnud päästjatele töine. “Kui tavapäraselt on päevas väljakutseid ca 50, siis täna on päästjad reageerinud üle Eesti 132 ohu likvideerimisega seotud sündmusele ning kokku on erinevaid päästesündmusi olnud üle 200,“ selgitas Kärner. Ta lisas, et inimestel on oluline meeles pidada käitumisjuhiseid, parkida autod puudest eemale ning viibida võimalusel siseruumides.

Kui üldjoontes on tormiga seotud väljakutsete puhul olnud tegemist murdunud puudega, siis on ka mõned suuremad sündmused. Kell 9.32 sai Häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas on puu alla jäänud inimene. Sündmusele reageerisid pääste ja kiirabi, inimene viidi haiglasse. Kell 8.40 teatati Häirekeskusele, et Saaremaal on Nõmme külas kukkunud puu sõiduteele, liikuva bussi ette. Buss sai kahjustada, kuid oli võimeline edasi sõitma. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. Päästjad eemaldasid puu teelt. Kell 9.23 sai Häirekeskus teate, et Kuressaare linnas Tallinna tänaval on suure tuule tõttu maha lennanud pool maja katust ning seal asunud päikesepaneelid. Kannatada sai üks läheduses asunud sõiduauto. Päästjad likvideerisid ohu ning kohale saabunud paneelide paigaldajad tegelesid olukorraga edasi.

Elektrilevi rikete kaardi andmetel on kella 15 seisuga elektrita ligikaudu 7300 majapidamist.