Tormi tõttu pole elektrit veel 10 000 majapidamisel

Tänaseks hommikuks on elektrita veel umbes kolmandik sellest. Elektrit pole veel 10 036 majapidamisel.

Hommikul poole üheksa ajal oli Raplamaal 2456 elektrita majapidamist, Jõgevamaal aga 2178 ning Pärnumaal 1988 elektrita kodu. Rikkeid esineb veel, näiteks Tartumaal on elektrita 1287 majapidamist, Järvamaal aga napilt 800, Viljandimaal 218 ning nii Lääne- kui Ida-Virumaal peavad elektrita hakkama saama üle 400 majapidamise.

Ka Harjumaal on veel 131 elektrita majapidamist, Saaremaal on sama lugu 92 kodus. Põlva- ja Võru maakondades kokku on vaid kaks majapidamist vooluta.

Elektrilevi on eilse tormi algusest saadik töid teostanud suurendatud jõududega: väljas on 42 brigaadi ning rikete likvideerimise ja ümberlülituste abil on elektrivarustuse juba tagasi saanud kümned tuhanded kliendid.

Kõige rohkem tegid tormituuled purustustööd Pärnu-, Rapla- ja Jõgevamaal. „Eilnetorm on teinud elektrivõrgus erakordselt palju pahandust. Tuule kiirus oli paiguti isegi kuni 30 m/s ja selle tulemusel on paljudes kohtades puud liinidele murdunud,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp eile.

„Tormikahjude täielik ulatus ei ole veel selge. Enamus rikkeid loodame hiljemalt homse ja ülehomse jooksul kõrvaldada, aga võimalik, et üksikud tööd jäävad isegi järgmise nädala keskpaika. Anname endast parima, et võimalikult kiirelt kõikjal elektriühendus taastada,“ lubas Puusepp eile õhtul.