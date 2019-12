Tormi järelkaja: elektrita on ligi 17 000 kodu, tuul lennutas puid, katuseplaate ja trampliini

Eile pärastlõunast tänase hommikuni näitas teeinfokaart hüüumärke üle Eesti. See tähendab, et neis kohtades takistasid sõitu langenud puud või oksad. Tormi tõttu said viga ka kaks last, kes jäid Padise rahvamaja juures murdunud puu alla. Õnneks pole senise info põhjal alust arvata, et torm oleks nõudnud ühegi inimelu.

Õnnelikuks juhuks võib pidada ka Uues Maailmas juhtunud õnnetust, kus inimene istus autosse, millele kukkusid hetk pärast seda peale tänavalatern ja puu. Mitmel juhul terves Eestis kukkus puu sõitvale või seisvale autole peale, kus viibisid inimesed. Teadaoleva info kohaselt ei saanud aga ükski inimene viga.

Lisaks puudele tegi õhulennu Rae vallas Assakul üks kehvasti kinnitatud trampliin, mis kõigepealt tuhises üle auto, et maanduda mitukümmend meetrit eemal võsas. Sündmust tunnistanud inimene märkis, et see juhtum peaks inimestele meelde tuletama küll, et lahtised esemed hoovis tuleb tõepoolest korralikult maa külge kinnitada.

Trampliin maandus võsas. Delfi lugeja

Kuigi tugevad tuuled pole Eestis midagi harukordset, löövad sellised ilmaolud osa elektrisüsteemist rivist välja. Eile oli mõnel hetkel üle 30 000 kodu elektrita. Täna hommikul pidid küünalde ja taskulampidega läbi ajama ligi 17 000 kodu. Millal vool taastatakse, pole veel selge. Kõige rohkem on vooluta majapidamisi Harju-, Rapla- ja Viljandimaal. Üle Eesti töötab rikete kõrvaldamiseks 70 meeskonda.

Üksikutes metsataludes elektri taastamisega võib aega minna kuni esmaspäevani. Elektrilevi suhtleb omavalitsustega, et kriitilisemaid olukordi välja selgitada ja elanikele abi pakkuda. Näiteks Lõuna-Eesti hooldekodud, mis jäid elektrita, said omavalitsustelt abi generaatorite näol. Klientidel, kelle olukord on elektri puudumise tõttu väga kriitiline, palub elektrilevi helistada numbril 1343.