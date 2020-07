TORM TULEKUL | Tuul hakkab tõusma saartelt ja jõuab päeva peale sisemaale

„Eesti põhjarannikule on ennustatud nädalavahetusel erakordselt tugevaid tuulepuhanguid. Isegi 30 meetrit sekundis võidakse ületada,” ütles Jenna Salminen, kes ilma tõttu Eestisse ei tulnud. .

Salmineni sõnul otsib madalrõhkkond veel täpset teed, aga Soome peaks see saabuma edelast, Läänemere keskosast järgneva öö jooksul.

Hobisünoptik Kairo Kiitsak teatas täna hommikul kella 8 paiku, et Sõrves on puhangud juba praegu üle 23 m/s. Tema hinnangul läheb sisemaal tromiseks alles päeval.

Riiklik ilmateenistus on igatahes andnud teise taseme tormihoiatuse tervele Eestile. See tähendab, et ilm on ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. "Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi," soovitab ilmateenistus.

Kui tormihoiatuse tase peaks kolmandani jõudma, tähendab see eriti ohtlikku ilma, mis toob ka suuri kahjusid.

Vaatame riikliku ilmateenistuse prognoosi ka piirkonniti:

Peipsi järv

11.07 hommikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 8, puhanguti 13 m/s, keskpäevaks 11-15, puhanguti kuni 25 m/s.

Läänemere põhjaosa

11.07 hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul 12-14, puhanguti 18, idavetes kuni 25 m/s.

Liivi lahe põhjaosa

edela- ja läänetuul 12-16, puhanguti kuni 27 m/s.

Väinameri

11.07 hommikupoolikul tugevneb edela- ja läänetuul 12-16, puhanguti kuni 27 m/s.

Soome lahe lääneosa

11.07 hommikul tugevneb ida- ja kirdetuul puhanguti 15 m/s, keskpäeva paiku pöördub loodesse, pärastlõunal 12-15, puhanguti 25 m/s.

Soome lahe idaosa

11.07 keskpäeva paiku tugevneb edela- ja läänetuul 12-15, puhanguti 25 m/s.

Pärnu maakond

11.07 hommikul tugevneb edela- ja läänetuul 16, puhanguti 27 m/s.

Saare maakond

11.07 hommikul tugevneb edela- ja läänetuul 16, puhanguti 27 m/s.

Lääne maakond

11.07 hommikul tugevneb edela- ja läänetuul 15, puhanguti kuni 26 m/s, keskpäeva paiku pöördub tuul loodesse.

Jõgeva maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Põlva maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Tartu maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Valga maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Viljandi maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Võru maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Järva maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul 16, puhanguti 27 m/s

Rapla maakond

11.06 hommikupoolikul tugevneb edelatuul 16, puhanguti 27 m/s

Ida-Viru maakond

11.07 keskpäeva paiku tugevneb edelatuul 15, puhanguti 25 m/s.

Lääne-Viru maakond

11.07 keskpäeva paiku tugevneb edelatuul 15, puhanguti 25 m/s.

Harju maakond

11.06 keskpäeva paiku tugevneb edelatuul 15, puhanguti 25 m/s, pärastlõunal pöördub loodesse ja läände.

Hiiu maakond

11.07 hommikul tugevneb edela- ja läänetuul 15, puhanguti kuni 26 m/s. Vihmasadu on tugev.





