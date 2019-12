Torm tuleb! Päästeamet soovitab lahtised esemed hoovist kokku korjata. Suurte tormilainete imetlemine võib olla ohtlik!

Kindlustusfirma lähenevast tormist: põhjapõder võib naabri katusel maanduda veel enne jõululaupäeva

Kindlustusfirma soovitab koduaiast jõulutuled ja muu säärase ära koristada. PZU kodu- ja isikukindlustuse tootejuhi Kristo Õunapuu sõnul on ka Eestis üha populaarsem oma koduaed lähenevate jõulude ootuses tuledesse ehtida. „Tormituulega võivad need lendu tõusta ning tekitada paksu pahandust nii enda kui naabrite hoonetele ja autodele. Varasematel aastatel pole see probleem olnud, sest detsembri lõpp ei ole tavaliselt nii tormine, aga täna tasuks kindlasti üle kontrollida, et kas kõik ehted on korralikult kinnitatud. Muidu võib juhtuda, et neljapäeva hommikul tuleb oma põhjapõtru ja jõulutaati otsida naabri katuselt,“ ütles Õunapuu.

Õunapuu sõnul tasub kriitilise pilguga üle vaadata kõik lahtised esemed koduaias alustades väiksemast terrassimööblist lõpetades batuutidega, kasvuhoonete omanikud peaksid tegema kindlaks, et kasvuhoone aknad ja uksed on korralikult kinni. Rõdudega korterite omanikel tuleks kontrollida, et kõik rõduklaasid on korralikult fikseeritud, et ei tekiks tuuletõmbust, mis klaasi eest võivad rebida ja alla tänavale lennutada ohustades nii autosid kui jalakäijaid. Autod tasuks parkida kõrgetest puudest ohutusse kaugusesse.

Ettevaatlik ei peaks olema vaid mammonaga vaid ka omaenda tervisega, ütleb kindlustusekspert. „Need, kes tavaliselt rattaga liiklevad, võiksid täna ohutuse mõttes valida ühistranspordi,“ ütles Õunapuu.

Liitun