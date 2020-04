Torm räsib Lääne-Eestit, päästjad koristavad järjepanu murdunud puid

Kell 9.20 paiku said päästjad teate teele kukkunud puust Läänemaal Lääne-Nigula vallas Kullamaa külas ja Saunja külas. Päästjad eemaldasid ohtlikud puud teelt.

Kell 9.46 teatati häirekeskusele, et Pärnumaal Lääneranna vallas Kalli külas on tormi tõttu murdunud maha puud. Üks puu oli kukkunud elektriliinidele. Päästjad eemaldasid puu kaablitelt ning elektrikud tegelevad olukorraga edasi. Kaks suurt saarepuud olid kukkunud Karuse-Kalli maanteele, kust päästjad need eemaldasid.

Eile said päästjad teate, et Saaremaal Audla külas on tee ääres ohtlik puu. Tuulte räsimise tõttu oli puu kukkumisohus ning pragises ohtlikult. Päästjad eemaldasid ohtliku puu teeservast.

Liitun