Torm raputas Hiiumaal lahti populaarse ujumissilla

Räsida saanud rajatis asub Kärdla populaarses ujumiskohhas, kuhu osavald on ujujate heaks paigaldanud silla, mis aitab kivisest kaldaosast üle sügavamasse vette.

Hiiumaa valla avalike suhete juht Liina Siniveer selgitas, et ujumissild paigaldatakse vette igal kevadel ja võetakse välja sügisel, et talvine jää seda ei lõhuks. "Silda hoitakse vees võimalikult pika perioodi, sest see on ka kevadiste ja sügiseste suplejate jaoks mõnus võimalus," märkis ta.

Sel aastal oli plaanis sild välja võtta oktoobri alguses, kuid tormituuled jõudsid sellest enne üle käia. "Osavalla töömehed ootavad tormi vaibumist, et seejärel sild veest välja võtta, kontrollida kahjud ja panna sild talvekorterisse," sõnas Siniveer.