Torm on toonud Pärnumaa päästjatele paarkümmend väljakutset

"Enamik kutseid on olnud õnneks kergeloomulised ja peamine risk seisneb selles, et puu on takistamas liiklust ja seeläbi võib tekkida liiklusohtlikke olukordi," ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja Piret Seire Delfile. "Seetõttu soovitame liikluses olla äärmiselt tähelepanelik, seda eriti väiksematel teedel ning õhtu hämaruse saabudes."

Mujal Lääne-eestis on tormist tingitud väljakutseid oluliselt vähem. Nii näiteks on Hiiumaa päästjad saanud viis, Läänemaa päästjad kaks ja Saaremaa päästjad vaid ühe tormiga seotud väljakutse.

Kella kuue paiku õhtul peaks maru hakkama järgi andma. Mere veetase on tõusnud, kuid kriitilisele piirini veel jõudnud ei ole.

Kella 14 ja 15 vahel mõõtis ilmateenistuse Sõrve vaatlusjaam tugevaima tuulepuhangu kiiruseks 26,1 m/s, Pärnus oli tugevaim puhang 20,8 m/s.