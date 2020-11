Torm muudab teed libedaks, ilmateenistus manitseb ohutult liiklema

Tugeva tuule ning vihma- ja lörtsisaju tõttu halvenevad teeolud ööl vastu pühapäeva (21.-22.11) järsult. Õhutemperatuur on öö hakul ida pool nullilähedane, Lääne-Eestis kaks kuni kaheksa soojakraadi. Puhub tormine edela- ja lõunatuul, sisemaal on puhanguid 15-18 meetrit sekundis, saartel ja rannikul kuni 25 meetrit sekundis.

Sadu laieneb üle maa, lääne pool sajab vihma ja sekka ka lörtsi, Kesk- ja Ida-Eestis sajab enamasti tihedat lörtsi. Aga on ka võimalik, et ida- ja kaguosas tuleb algul mõnda aega hoopis lund enne sooja frondi saabumist. Sellisel juhul võib maapinnale ajutine lumevaip tekkida. Teedel on libeduseoht! Hommikuks pöördub tuul läände ja annab veidi järele. Päev tuleb hoovihmade ja plusskraadidega.

Päästeamet jagas soovitusi, kuidas torm kõige paremini mööda saata. Näiteks tuleks laadida ära mobiiltelefon, otsida üles taskulamp ja kasutadagi just taskulamp ja mobiili valguse saamiseks.

Elektrikatkestuse puhul tuleb seda kindlasti teenusepakkujale teada anda. Lisaks tasuks jälgida uudiseid uute prognooside ning käitumisjuhiste saamiseks. "Veendu helistades, et sinu tutvuskonna eakatega on kõik korras," soovitas päästeamet sotsiaalmeedias.

"Pargi sõiduk lagedale või garaaži, aga mitte suurte puude alla. Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, tangi auto ning võta kaasa laetud mobiiltelefon. Sõidukit juhtides vali sobiv kiirus. Arvesta, et teele võib takistusi kukkuda."