TORM EESTIS | Saare- ja Pärnumaad tümitav torm võttis elektri tuhandetest majapidamistest, tuul tõuseb päeva jooksul üle terve Eesti

Sünoptikud hoiatavad, et täna kisub tormiks kogu Eestis. Saaremaal on tuul juba tõusnud, seal näitab tuule kiiruseks juba hommikul kella 8 seisuga 17 meetrit sekundis. Soome sünoptik, kes karmi ilmahoiatuse tõttu Eestisse sõidu ära jättis, arvas, et tuule kiirused võivad ületada 30 m/s.

„Eesti põhjarannikule on ennustatud nädalavahetusel erakordselt tugevaid tuulepuhanguid. Isegi 30 meetrit sekundis võidakse ületada,” ütles Jenna Salminen, kes ilma tõttu Eestisse ei tulnud.

Oranž värvus tähendab teise taseme tormihoiatust - ilm on ohtlik Kuvatõmmis

Salmineni sõnul otsib madalrõhkkond veel täpset teed, aga Soome peaks see saabuma edelast, Läänemere keskosast järgneva öö jooksul.

Hobisünoptik Kairo Kiitsak teatas täna hommikul kella 8 paiku, et Sõrves on puhangud juba praegu üle 23 m/s. Tema hinnangul läheb sisemaal tormiseks alles päeval.

Riiklik ilmateenistus on igatahes andnud teise taseme tormihoiatuse tervele Eestile. See tähendab, et ilm on ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. "Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi," soovitab ilmateenistus.

Kui tormihoiatuse tase peaks kolmandani jõudma, tähendab see eriti ohtlikku ilma, mis toob ka suuri kahjusid.

Torm on väike, Eesti on väike

Väga palju sõltub tänase ilma puhul, millist teekonda mööda torm liigub: mudelprognoosid rõhutavad, et tegemist on väikese tormiga, mille liikumine näiteks mõned kümned kilomeetrid rohkem mere ja Soome suunas tähendab Eestis elavatele inimestele veelgi tugevamat tuult.

Seda seetõttu, et kui tormi keskmes on tavaliselt ilm vaikne, siis just tsükloni lõunaservas on tuul tugevaim. Kui tsüklon peaks liikuma oma keskmega rohkem Soome lahe peale, jääks Eesti tormi lõunaserva alla, kannatades suuremaid tuulekiirusi. Tsükloni liikumine võib saada mõjutatud kõrgustes valitsevatest õhuvooludest ning võib sõltuda ka maapinnast, millest üle käib.

Hetkeseisuga peaks torm liikuma üle Raplamaa ja Järvamaa ning puudutama osa Jõgevemaast, Viljandimaast ja Lääne-Viru maakonnast. Tuul sellel trajektooril võib ulatuda 25-st kuni 27 meetrini sekundis.

Mida ja millal oodata?

Värske info Riigi Ilmateenistusest näitab, et ilm muutub täna kiiresti: kella kaheteistkümne paiku on oodata tugevaid tuuli ka mujal Lääne-Eestis, Pärnus on tuulepuhangud saavutanud tolleks hetkeks maksimaalse tugevuse - lühiajaliselt võib puhang ulatuda kiiruselt kuni 30 meetrini sekundis, kuigi üldine tuule kiirus on prognoositud 27 meetrini sekundis.

Riigi Ilmateenistusest märgiti, et umbkaudu poole kümne aegu said nad kõne Pärnu rannast, kus olevat mere peal korralik möll käimas, tuule tugevnemine oli väga kiire. Veetase siiski ohtlikult tõusma ei peaks.

Pärast keskpäeva, päeva teises pooles, toimub Kagu-Eestis tuule kiire tugevnemine.Tuule kiirus jääb veidike tagasihoidlikumaks: oodata on 20-25 meetrit sekundis liikuvaid puhanguid.

Samal ajal, kui sisemaal tuul tugevneb, hakkab see saartel nõrgenema.

Harjumaa ja Tallinna ilm sõltub sellest, kuidas tsüklon täpselt liikuda kavatseb.

Kui tormikese läheb üle Tallinna, siis 27-30 meetrit sekunids puhuvat tuult kindlasti ei tule. Pigem saab tormi mõistes rääkida mõõdukusest: puhangud võivad olla 20 meetrit sekundis. Ent kui tormikese peaks liikuma mööda merd, saab Tallinn kaela endale sama koosa, mis sisemaagi.

Mandrialadel tugevneb tuula kella kaheteistkümnest-ühest päeval. Õhtul kella viie-kuue paiku, mil tsüklon jõuab üle mere Soome poole, muutub Lääne-Eestis läänekaare tuul üsna mõõdukaks - puhanguti on tuule kiiruseks 20 meetrit sekundis, rannikul võib kohata ka kõrgemaid kiiruseid.

Elektrikatkestused

Torm on toonud elektrikatkestused nii Saaremaale kui ka Pärnumaale, kus torm hetkel ka kõige suuremas hoos on.

Saaremaal on elektrikatkestusi kella poole üheteistkümnese seisuga 1971, Pärnumaal 1304.

Saaremaal on elektirta pea kaks tuhat majapidamist.

Vaatame riikliku ilmateenistuse prognoosi ka piirkonniti:

Peipsi järv

11.07 hommikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 8, puhanguti 13 m/s, keskpäevaks 11-15, puhanguti kuni 25 m/s.

Läänemere põhjaosa

11.07 hommikul tugevneb lääne- ja loodetuul 12-14, puhanguti 18, idavetes kuni 25 m/s.

Liivi lahe põhjaosa

edela- ja läänetuul 12-16, puhanguti kuni 27 m/s.

Väinameri

11.07 hommikupoolikul tugevneb edela- ja läänetuul 12-16, puhanguti kuni 27 m/s.

Soome lahe lääneosa

11.07 hommikul tugevneb ida- ja kirdetuul puhanguti 15 m/s, keskpäeva paiku pöördub loodesse, pärastlõunal 12-15, puhanguti 25 m/s.

Homme liigub üle meie väike aga tige madalrõhkkond, mis tuulepuhangud päris tugevaks paisutab. Mudelid on pidevas muutuses ning ka viimane HIRLAM on muutunud tuulepuhangute osas pisut leebemaks. Lehtes puud võivad tugeva tuule käes murduda ja nii olla ohtlikud liiklusele! pic.twitter.com/FL1TH3UsFR — 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) July 10, 2020

Soome lahe idaosa

11.07 keskpäeva paiku tugevneb edela- ja läänetuul 12-15, puhanguti 25 m/s.

Pärnu maakond

11.07 hommikul tugevneb edela- ja läänetuul 16, puhanguti 27 m/s.

Saare maakond

11.07 hommikul tugevneb edela- ja läänetuul 16, puhanguti 27 m/s.

Lääne maakond

11.07 hommikul tugevneb edela- ja läänetuul 15, puhanguti kuni 26 m/s, keskpäeva paiku pöördub tuul loodesse.

Jõgeva maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Põlva maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Tartu maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Valga maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Viljandi maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Võru maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul puhanguti 25 m/s.

Järva maakond

11.07 hommikupoolikul tugevneb edelatuul 16, puhanguti 27 m/s

Rapla maakond

11.06 hommikupoolikul tugevneb edelatuul 16, puhanguti 27 m/s

Ida-Viru maakond

11.07 keskpäeva paiku tugevneb edelatuul 15, puhanguti 25 m/s.

Lääne-Viru maakond

11.07 keskpäeva paiku tugevneb edelatuul 15, puhanguti 25 m/s.

Harju maakond

11.06 keskpäeva paiku tugevneb edelatuul 15, puhanguti 25 m/s, pärastlõunal pöördub loodesse ja läände.

Hiiu maakond

11.07 hommikul tugevneb edela- ja läänetuul 15, puhanguti kuni 26 m/s. Vihmasadu on tugev.





Hea lugeja, kui sul õnnestub pildistada erakordseis ilmastikunähtusi, saada fotosid aadressil vihje@delfi.ee!