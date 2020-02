Topeltpäeva tegev taksojuht jäi keset öötöötunde tukkuma

Väljakutse tehti munitsipaalpolitseile esmaspäeva öösel kell 00:56, mille kohaselt teavitas Lasnamäe elanik juba tund aega elumaja ees seisnud sõiduautost, mille mürin segavat uinumist ning heitgaasid saastavat hingamist.

Mupo patrull leidis kohale jõudes elamu eest autos magava mehe - tuli välja, et magusat und mekkinud juht oli äpitakso teenust osutav inimene, kes oli oma tavalise tööpäeva järel asunud tegema järgmist.

Väsimus olnud taksojuhil sedavõrd suur, et pärast kliendi kohale toimetamist võttis väsimus lihtsalt võimust ning mees suikus rooli taga unne.

Ületöötamine reguleerimata

Mupo on varemgi hoiatanud, et äpitaksojuhid teevad tööpäevi topelt ning on tihti üleväsinud. Kui kaugsõidu- ja bussijuhtide tööajad on kindla kontrolli all ning nendelt nõutakse vahepealset puhkuepausi, siis äpitaksode juhtidel selline kontrollsüsteem puudub. See aga suurendab liiklusriski.

Kui traditsiooniline veoteenuse pakkuja – näiteks Tulika Takso – peab tagama, et juhid poleks roolis korraga rohkem kui 9 tundi, siis n-ö sõidujagajate puhul see ei kehti. Seal vastutab oma enesetunde eest igaüks ise. Põhimõtteliselt võib põhikohaga taksot sõitev taksojuht pärast lubatud tööaja lõppemist istuda teise auto rooli ja “teha taksot” nii kaua, kuni jaksab.