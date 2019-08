TOP 10 | Millised on euroajal olnud Eesti suurimad lotovõidud?

Toimetas: Kadi Raal

Lotopiletid Foto: Margus Pahv

Eilsel Eurojackpoti loosimisel võitis õnnelik lotomängija internetist ostetud piletiga 846 843,80 eurot. Võidu teeb veel erilisemaks see, et tegu on suuruselt teise Eurojackpoti mängus võidetud summaga Eestis ja üldse suuruselt kolmanda lotovõiduga Eesti Loto ajaloos. Siinkohal ongi sobilik meenutada, millised on alates euro kasutusele võtmist 2011. aastal olnud Eesti suurimad lotovõidud.