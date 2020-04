Töötukassa viis keset kriisi läbi hanke, et oma töötajaskonnale suured suvepäevad korraldada. Nüüdseks on pidurit tõmmatud

Üks allikas rääkis Delfile, et pakkumises olla kirjas olnud, et töötukassa tahab korraldada suvepäevad Tallinnast eemal, osaleks sadu inimesi.

Töötukassa pressiteenistusest vahendati, et personaliosakond pani hanke kokku aasta hakul ja see läks välja märtsis ajal, mil polnud teada, et kogu elu kardinaalselt muutub.

Kui aga oli selge, et viirusepuhang on ka Eestis reaalsus, siis otsustati hanke protsess siiski läbi teha, kuna oli juba alustatud. Avalikust infost hanget ei leia. Kool täpsustas, et hange korraldati kujul, et tehti pakkumised korraldajatele otse. Kokku seitsmele ettevõttele.

"Pakkumised küsiti eriolukorra alguses, tähtaeg oli aprilli keskel, selleks ajaks oli siis muidugi juba üsna selge, et maailm on muutunud ja massiüritusi ei tule ning majanduslikult pilt hoopis teistsugune. Kuna töötukassas töötab üle 800 inimese, siis on päevselge, et kokku ei saa saada," märkis Kool.

Ta nentis, et praegu oli halb asjade kokkulangemine ning kehv ajastus. Riigile kahju ei sündinud (pakkumiste võtmine ei tähenda rahalist kulu töötukassale). Küll aga viitas Kool, et kahju on pakkujatest, kes kulutasid oma aega ja ideid. "Nende ees vabandan. Oleks olnud õiglane koheselt pakkujatele teada anda, et olukord muutunud, aga eks ajad olid kiired ja segased."

