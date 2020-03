Töötukassa reservidest võidakse tasuda kuni 70% töötaja palgast ja karantiini kulud

Töötukassa juhatuse esimees ütles, et töötukassa reservis on täna veidi alla miljardi euro. "See on töötajate ja tööandjate ühine reserv, nüüd on saabunud aeg seda kasutada. Töötukassa on välja arvutanud, et majanduskriisi kordudes ning töötuskindlustuse maksemäärade tänasele tasemele jäädes jaguks töötuskindlustusvahendeid umbes kolmeks aastaks. Näiteks, kui töötuse määr kasvab 2020. aastal 13,8%-le ning jääb 2021. aastast paariks aastaks püsima 16,6% tasemel, siis tekiks töötuskindlustusvahendite jätkusuutlikkusega probleeme 2023. aastal," selgitas ta.

Töötukassa vahenditest kriisi mõjude leevendamisele on laialdane poliitiline toetus, mistõttu on oodata, et otsused võetakse vastu juba sel nädalal. Täna ettevõtjatega kohtunud peaminister Jüri Ratas kinnitas oma toetust abimeetmetele.

"Majanduse ja ettevõtluse toetamisel on valitsuse jaoks oluline töötada võimalikult kiiresti välja võimalused ning konkreetsed meetmed, et koroonaviiruse mõjusid meie tööinimestele ja ettevõtetele pehmendada," ütles Ratas pressiteates.

Kuigi eriolukord kuulutati Eestis välja alles neljapäeval, algas kriis turismisektoris juba mõne nädala eest. Töötukassa esialgsed numbrid näitavad, et uute töötute registreerimine on märtsis mõnesaja inimese võrra suurem kui veebruaris ja registreeritud töötajate koguarv on kasvanud üle 700 võrra. See on ilmselt alles algus.

Töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Lauri Kooli sõnul suuremat koondamislainet veel pole. Täna hommikul tuli ühe kaubavedudega tegeleva ettevõte teade, koondatakse 14 inimest. Üks reisifirma teatas, et koondatakse kuus reisikonsultanti. Infot koondamiste kohta on uurinud väiksemad turismifirmad, avaldusi pole nad hetkeseisuga teinud.

Töötukassa teenindus liigub internetti

Töötukassa peatas seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vähemalt kaheks nädalaks oma büroodes kohapeal klientide nõustamise ja teenindamise. Töö Kooli sõnul ei seisku, töötukassa lähtub soovitustest ja vähendab nii otseseid kontakte.

Toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine jätkub tavapärases korras. Töö liigub eelkõige e-kanalitesse ja klientidega suheldakse ka telefoni teel. Kõik töötukassa töötajad on tööl ja valmis kliente aitama ja telefoni ning kirja teel küsimustele vastama.

Avaldused võetakse vastu e-töötukassa, e-posti (digitaalselt allkirjastatult), tavaposti või telefoni teel. Kui klient ei saa õigeaegselt eeltoodud viisidel avaldust esitada, siis võtab töötukassa avaldused vastu tagantjärele võimaluse avanedes. Töötukassa palub inimestel kindlasti panna kirja oma korrektsed andmed, sh täisnime ja telefoninumbri.