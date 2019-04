Töösse anti riigikogu uue koosseisu esimene eelnõu

“Eesti kaks paralleelset haridussüsteemi, millest üks annab kehvemat haridust, on meie ühiskonna üks suurimaid väljakutseid. Kui lugeda koalitsioonilepingut, on näha, et ka Jüri Ratase teine valitsus ei kavatse probleemi lahendamisega isegi alustada. Seetõttu paneme valitsusele ülesandeks panna kokku plaan, kuidas koolivõrku reformida, õpetajaid koolitada ja õppematerjale ette valmistada,” sõnas fraktsiooni esimees Kaja Kallas.

“Kahe aastaga, mis me oleme seda ideed propageerinud, on eksperdid aidanud plaani tänuvärselt sisustada ja enamus erakondi on vastandumise asemel sõnades asunud toetajaks. Riigikogul on hea võimalus vormistada see nüüd ise otsuseks, kuigi uus koalitsioon on ta oma lepingus unustanud. Ka peaminister ei saa rääkda ühiskonna sidususest ilma haridussüsteemi sidumiseta ühtseks ja eestikeelseks,” lisas endine haridusminister Jürgen Ligi.

Samasisuline eelnõu läbis lugemise riigikogu eelmises koosseisus, kus see sai 50 poolt ja kaks vastuhäält.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et uues riigikogu koosseisus peaks olema võimalik see lisahääl saada, kuna "ainus reformi vastu sõna võttev erakond on oma toonasest 27 kohast riigikogus ühe kaotanud, ülejäänud parlamendierakonnad aga nüüdseks deklareerinud oma toetust hariduse eestikeelseks muutmisele".

Eelnõu seletuskirja järgi tuleks üleminekuga alustada 1. septembrist 2020. Alustada tuleks lasteaedadest, tagades seal iga päev eestikeelsed tunnid, kokkupuute eestikeelsete lastega, vähemalt ühe eestikeelse õpetaja rühma kohta, eestikeelne koolivalmidus.