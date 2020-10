Tööõnnetus Karksi külas: töötaja jäi juukseidpidi masina vahele

Naine pääses seadme vahelt ise välja ning kolleegid andsid talle esmaabi. Naine oli kontaktne ning meedikud viisid raskelt viga saanud naise TÜ Kliinikumi. Sündmuskohal oli ka tööinspektsioon, kes vahejuhtumiga edasi tegeleb, teatas politsei.

Õnnetus juhtus Karksis asuva OÜ Puidukoda tööstuses. Puidukoja esindaja Marit Tisler kinnitas Delfile, et ettevõte on juhtunust teavitanud tööinspektsiooni ning tööandjana on ettevõte ka ise alustanud uurimist.

"Hetkel rohkem kommentaare ei jaga, kuna tööõnnetuse menetlemine käib," selgitas Tisler.

Uudis on täiendamisel.