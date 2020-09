Toonane kaitseminister Enn Tupp: üsna tõenäoliselt oli allveelaev Estonia hukuga seotud. Küsimus on, kelle allveelaev?

Eesti Eruohvitseride Kogu juhatuse esimees ning kaitseminister 1994. aasta aprillist järgmise aasta aprillini kaitseministrina tegutsenud Enn Tupp nentis, et kahtlus allveelaeva rollist õnnetusest oli juba toona tõenäoline. Sama teooria pani Tupp kirja 2008. aastal ilmunud romaani “Detsembripäike”, kus lahkab laevaõnnetust ilukirjanduslikus võtmes.

“Kelle allveelaev (õnnetuses osales - toim), see on küsimus,” kõneles Tupp. “Aga et allveelaev võis olla õnnetusega seotud, see oli küllalt tõenäoline,” kinnitas ta veel. Tupp nentis, et tegemist oli ilmselt siiski õnnetu juhusega.