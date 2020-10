Toompea ees protestinud süüdistavad üht EKRE saadikut väidetavas sõimus, poliitik lükkab väite ümber

Kuigi postituse all kommentaariumis on välja toodud EKRE saadiku Tiit Kala pilt ja nimi, siis Delfiga kõneldes nii konkreetselt ei osanud protestil osalenu solvaja isikut kinnitada. Kindel oli protestija selles, et tegemist oli pigem vanemaealise mehega, kes sõitis suuremapoolse autoga.

Tiit Kala oli küsimusest üllatunud. "Oi issand, ma pole kogu oma elus sellist sõna kasutanud," ütles ta. Kala lisas, et ei näinud Toompea lossi ees ühtegi inimestki.

Käisime jälle kohal nagu kombeks. Üks EKRE saadikutest hõikas küll autoaknast “Pederast!”, kuid üldiselt oli soe vastuvõtt. Posted by Jah vabadusele, ei valedele on Neljapäev, 22. Oktoober 2020

Rohujuurealgatus "Jah vabadusele, ei valedele" käib meelt avaldamas igal neljapäeva lõunal Stenbocki maja ees. Et täna jäi korraline pressikonverents ära, toimus meeleavaldus hoopis Toompea lossi ees.