Toomas Sildam: valitsus plaanib koos maaeluministriga võtta ametist ka kantsler Lemetti

“Aga EKRE juhid vajavad süüdlast. Süüdlase nimi ei saa olla minister Järvik. Ent selleks sobib maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti. Tema saatis ajakirjandusele enda selgituse ja ministeeriumi kirjavahetuse, mis näitasid, et minister Järvik ei ole käitunud ministrile kohaselt,” seisab ERRi artiklis.

Järvik valmistas valitsuse nõupidamiseks ette eelnõu Lemetti vabastamiseks

Ja veel enam, ise lahkumislävel seistes, saatis Järvik valitsusele ettepaneku kantsler Lemetti vabastamiseks põhjusel, et ministri ja kantsleri koostöö ei laabu.

Järvikust on EKREl vaja lahti saada aga nüüd, kuna uue ministri puhul hakkaks kantslerile tiksuma uus kuue kuu pikkune periood, mil teda ei tohi ametist vabastada. Selle sätte eesmärk on vältida või vähemalt vähendada valitsuse ja ministri vahetuse järel ametnikkonna politiseerimise võimalust.

Kantsler Lemetti tulevikku arutades annab Jüri Ratase valitsus vastuse kogu Eesti avalikule teenistusele, et milline on tippametniku võimalus jääda iseseisvaks olukorras, kus ta näeb, et tema arvates käitub poliitiline minister hämarate motiividega või avalikkust eksitades.