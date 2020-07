Toomas Sildam: Helmed ise kutsusid valitsuse EKRE-le kambakat tegema

Seeder ja Ratas andsid Helmele esmaspäeva keskpäevani aega, et lahendada probleem valitsuse nn võõrtööjõu-otsusega. Vastasel juhul lubasid Isamaa ja Keskerakond toetada riigikogus Reformierakonna seaduseelnõu. Tegemist oleks küllalt pretsedenditu olukorraga, kus kaks valitsusparteid hääletavad kolmanda partneri vastu.

Martin Helmel on nüüd mõttekoht. Kas lasta koalitsiooni sisetülil edasi hõõguda, kusjuures pole ju teada, kui pikk on Keskerakonna ja Isamaa kannatlikkuse süütenöör. Küll aga saab Helme näidata enda toetajaskonnale, et vaid EKRE seisab võõrtööliste-puhta Eesti eest. EKRE teine variant on leida kompromiss valitsuses ning lahendada tööjõuprobleem põllumajanduses, võibolla ka ehituses. See aga võib kaasa tuua etteheited, et Martin Helme on Mart Helmest ideoloogiliselt järeleandlikum parteijuht.

Kõige selle taustal on avalikuks lahvatanud tüli EKRE ja Isamaa vahel.

