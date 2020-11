Toomas Hendrik Ilves: valitsusliikmed meenutavad võbelevat sülti, kel võimatu seisukohta võtta

"Siin on ta erakordselt edukas ja toimekas," rõhutab Ilves Twitteris. Tänase päeva jooksul on ta seal seoses Martin ja Mart Helme skandaalse raadioaruteluga korduvalt sõna võtnud.

"Kui valitsusliikmed juhuslikult ei ole rassistlikud, homofoobsed, Eesti mainet ning USA suhted rikkuvad kaagid, meenutavad nad võbelevat sülti, kel võimatu mingit seisukohta võtta kõige räigema, rämedama käitumise suhtes," torkab Ilves.

Ta viitab, et näiteks justiitsminister Raivo Aeg sõnas meedias, et ta ei tea, mis on sobilik ja mis ei ole. "Kui justiitsminister ei tea, mis on sobilik, aeg on leida uus töökoht," arvab Ilves.

Ta jagab ka The Washington Posti artiklit, kus Mart Helmet tsiteeritakse. "Eesti saab viimaks silma paista! Teised eurooplased tervitasid Bidenit või paremäärmuslaste puhul olid vait. Ent mitte Eesti valitsus," ironiseerib ta.

Siseminister Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister raadiosaates "Räägime asjast".

Jüri Ratas laitis nii Mart Helme kui ka temaga koos arutlenud Martin Helme tegevust. "Ründav retoorika meie ühe olulisima liitlase aadressil on seetõttu äärmiselt vastutustundetu. Mart ja Martin Helme sõnavõtud USA valimistulemusi hinnates ei ole tõsiseltvõetavad ja on isegi absurdsed."