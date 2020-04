Toomas Hendrik Ilves: praegune kriis on erakordne

Eesti eelmine president Toomas Hendrik Ilves andis Californiast Stanfordist intervjuu saatele “Hommik Anuga”.

Vastates küsimusele, kui raskeks ajaks me peame valmis olema ütles president Ilves, et praegune kriis on erakordne, sest kui kui 2009.-2010. aasta majanduskriisi ajal olid võimalikud lahendused suhteliselt selged, siis eesootav kriis on tundmatu maa. “Me ei tea isegi viiruse kohta isegi seda, kas see muteeruub ja kui, siis kui kiiresti, kas muutub alaliseks haiguseks, mis nagu gripp tuleb igal aastal uuesti või on nagu leetrid, mis annab põdemise järel eluaegse immuniteedi. Seega praegu on võrrandis liiga palju tundmatuid ja see on märksa keerulisem kui eelmine kriis, kus oli kaks-kolm valikut: kas kulutada või kokku tõmmata,” resümeeris Ilves.

Praeguse mitme tundmatuga võrrandi puhul on presidendi sõnul oluline keskenduda tervisele, mitte majandusele. “Mind pani USAs muretsema vahepeal esitatud seisukoht, et paneme kõik uuesti tööle, sest saame nii uuesti majandust käivitada. Sa võid uuesti ehitada üles kõik muu, aga kui kaotad elu, ei ole midagi teha. Ma loodan väga, et me keskendume väga jõuliselt rahva tervisele,” ütles ta.

Anu Välba uuris, mis riigi tegevusi president Ilves Eestile eeskujuks toob. “Singapuris on kasutusel äpp, mis registreerib sinihamba abil inimesi, kelle läheduses sa oled olnud, nii et kui sa haigestud, siis on teada, kelle läheduses sa oled olnud ja neid saab testida ning ei pea tegema laustestimist,” rääkis Ilves.

Positiivse poole pealt tõi president välja ka selle, kui hea on, et Eestis on e-teenused kõrgelt arenenud, mis tähendab, et kontakte on lihtsam vähendada. “Sa võid asju riigiga ajada digitaalselt, ega pea kuhugi minema. Kui peaksin siin Californias prageu uuendama juhilubasid, siis peaksin seisma kolm-neli tundi järjekorras. Oleme (Eestis - toim.) nii harjunud, et teeme kõike digitaalselt. Aga siin pidin tütre kooli minekuks võtma kaasa koopia oma elektriarvest tõestamaks, et elan siin linnas, lisaks veel pass. Koolis ametnik istus ja kirjutas mu passiandmeid välja. See on uskumatu. Ja see on Ränioru epitsentris!” rääkis Ilves.