Toomas Hendrik Ilves: poliitikud on oma maailmavaadetega 19. sajandis. Kus on digitaalajastu "maailmavaade"?

"Praegu, kui kuulame poliitiku juttu, et "minu maailmavaade" on selline või selline, siis need on tegelikult 19. sajandi maailmavaated, osalt isegi 18. sajandi omad - Adam Smith või Karl Marx. Marksism on ju puhtalt tööstusajastu tulemus. Kus on digitaalajastu "maailmavaade"?" küsis Ilves intervjuus Edasile.

Digitaalajastu tõstatatud ühe probleemina tõi ta välja teadatuntud näite, kuidas Google teenib makse maksmata meeletuid summasid selle pealt, et inimesed nende teenust kasutavad.

"Kui otsustame, et inimesed ei saa ise oma andmete pealt teenida, siis võiks valitsus teenida mingi protsendi sellest, mida Google on saanud eestlaste otsingute kasutamisest," pakkus ta üheks lahenduseks. "See on osa vajalikest reformidest, millele tuleb mõelda, sest maksuseadused ei vasta praegustele tehnoloogilistele võimalustele," selgitas Ilves.

Ilves avaldas lootust, et tulevikus võiks demokraatlikel valimistel kandidaadi kasuks rääkida see, et ta saab sääraste muudatuste vajadustest aru või tal on tehnoloogilistes küsimustes selge seisukoht.

"Praegu valime poliitikuid selle järgi, mis on tema seisukoht immigratsiooni, maksusüsteemi või muu osas, aga võib-olla peaksime vaatama ka, mille eest seisab poliitik andmestiku küsimuses," pakkus Ilves välja.

"Meil on vaja valitsemine - olgu siis seadusandlust, parlamenti, valitsust, maksusüsteemi puudutav - laiemalt ümber mõelda ja viia vastavusse sellega, mis on viimase 25 aastaga ühiskonnas muutunud," rääkis Ilves intervjuus ajakirjale Edasi.

