Toomas Hendrik Ilves: noorpoliitikutelt võiks küsida, kas nad on läbinud ajateenistuse

President Ilvese ütles sotsiaalmeedia vahendusel, et on uhke ja tänulik tunne nende noorte ja veidi vanemate ees, kes läksid Eesti riigi eest rindele siis, kui paljud sellesse riiki veel ei uskunud. "Nii võlgneme neile Vabadussõja sõduritele oma riigi, demokraatia ja vabaduse. Ilma Vabadussõja võitluseta ja võiduta oleks Eesti vaid oblast ühes võõras impeeriumis," nentis ta.

Järgmistel valimistel võiks president Ilvese arvates tekkida komme küsida noortelt kandidaatidelt, kes tahavad pääseda kohalikku volikokku või riigikokku, kas nad on läbinud ajateenistuse Eesti kaitseväes. "See vastus räägib mehest rohkem kui 1000 sõna kihutuskoosolekul," märkis ta. "Käemärgid võivad olla rahvuslikud ja soeng konservatiivne, aga kui sisu kõmiseb tühjalt, siis ongi õõnes."

"Igas Vabadussõja sõduris, läks ta rindele vabatahtlikult või käsu korras, oli sisu mitme koju jäänud mehe jagu," märkis president Ilves. "Nii nagu tänagi, kui ajateenistus ja hilisem osavõtt Kaitseliidu tegevusest annavad noorele inimesele sügavuse, mida nendest kogemustest ilma jäänud ei mõista."

Võidupüha on president Ilvese sõnul ka kõigi nende päev, kes teenivad Eesti kaitseväes, on või olid välismissioonidel, on või olid ajateenistuses ja osalevad Kaitseliidus. "Aitäh teile," ütles ta.