Toomas Hendrik Ilves kritiseerib ekrelasi: kui toimub perevägivald, siis ei pruugita selle valitsuse sõna tõsiselt võtta

Ta ütleb, et "valge ülemvõimu" trollisäutsud teda ei häiri, sest need ei loe. "Loeb see, et NATO ja ELi otsustajad teavad väga hästi, mida nn "OK" märk tähendab. Nad ei arva, et ministrid on tuukrid. Ei loe, et märk on mitmeti tõlgendatav. Loeb, et mõistetakse väga hästi, mida tehti. Ei loe ka, et poisiliku ja Eestit häbistava tembu tegid vaid ühe erakonna uued ministrid. Loeb hoopis, et see pitser lüüakse kogu valitsuse laubale," ütleb ta. Teatavasti näitasid ametivannet andes seda märki Mart ja Martin Helme.

Ilves ütleb, et kõiki selliseid asju pannakse saatkondades tähele ja kirja. "Loodetavasti jääb see märk külge vaid valitsusele ja mitte kogu riigile, eriti ajal, mil liitlasi peaks vaja minema."

Ilves lisab: ""Issid" võivad olla kodus, ent kui käitutakse teismelistena või kui kodus toimub perevägivald - kui trollitakse inimesi nahavärvi või seksuaalse sättumuse pärast -, siis selle valitsuse sõna ei pruugita tõsiselt võtta."

Presidendi meelest pole meie kõigi Eesti mänguasi, millega teismelised võivad rumalaid nalju teha. "Valitsus on vaid vahtkond, kelle kätesse on antud Eesti korrashoidmine üksnes ajaks, milleks on saadud mandaat. Kuidas toime tuldi, see jääb igavesti märgina külge valitsusele ja tema ministritele. Loodetavasti mitte kogu riigile ja rahvale."