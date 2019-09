Toomas Hendrik Ilves hakkab Kreeka ministrile digitaliseerimise osas nõu andma

Ilves hakkab kuuluma kreeklastest ja välismaistest ekspertidest moodustatud komisjoni, mis koostab Kreeka avaliku halduse digitaliseerimise kava ja nõustab ministeeriumi, vahendab väljaanne Kathimerini, viidates riiklikule uudisteagentuurile ANA-MPA.

Kava eesmärk on hõlbustada välisinvesteeringuid, lihtsustades protsesse; luua koostalitlusvõime; parendada küberturvalisust ja hoogustada investeeringuid idufirmade ökosüsteemi.

