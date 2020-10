Toomas Hendrik Ilves ennustab Bideni võitu, kuid tema hinnangul see valitsuse poliitika ja tegude tõttu Eestile midagi head ei tähenda

“Kõik märgid näitavad, et 3. novembril tuleb Bideni maalihe ehk landslide. Vara kindel olla, kuid kui Trump on isegi GOP (Grand Old Party ehk Vabariiklik Partei — toim) bastionis Floridas oluliselt Bidenist maas, siis on ilmselt ka valijameeste kogus toetus oodatust väiksem, tähtsusetust otsevalimistulemusest rääkimata," ennustas Ilves oma sotsiaalmeedia postituses.

Ta tõi välja seitse punkti, mida võib Bideni eeldatav võit välispoliitiliselt Euroopa suunal muuta.

1. USA huvi ja seotus Euroopaga taastub. Esimesena Trumpi poolt enim põlatud Merkeliga.

2. Vägede väljaviimine Euroopast peatatakse.

3. NATO positsioon ja väärtus kasvab oluliselt.

4. EL saab korraliku saadiku, otsustavalt parandatakse suhteid EL-i riikidega, eeskätt suurtega. Suhetes pööratakse uus lehekülg.

5. Trumpi soosikud Ungari ja Poola ei saa enam senise toetusega arvestada.

6. Venemaa viimase viie aasta käitumise tolereerimine lõpeb, mõneks ajaks on oodata suhete halvenemist.

7. Türgist ja Saudi Araabiast distantseerutakse.

Bideni võit ei tooks Eestile midagi head

"Mida see tähendab Eestile?" püstitas Ilves küsimuse ja asus loetlema EKRE ministrite tegusid.

"Riigile, kus juhtiv minister kannab pressikonverentsil revääril Trumpi toetusmärki; ülistab väljaütlemistes Trumpi; sarjab mustanahalisi, LGBT kogukonda, liberaale; kasutab valgete ülevõimu tähistavat žestikulatsiooni (meenutagem, eeldatav tulevane asepresident on Aafrika-India päritolu)?" kirjutas ta.

Lisaks küsis Ilves, mida Bideni võimuletulek tähendab riigile, kus välisministeerium keeldub allakirjastamast Poola LGBT+ kogukonna inimõigusi kaitsvat kirja, millele kirjutas alla isegi USA. Ühtlasi tõi ta välja viimase vastuolulise sammu Eesti valitsuse poolt, kus keelduti ühinemast Prantsusmaa, Läti ja Leedu ühisavaldusega, millega lubatakse suurendada küberjulgeolekut, võidelda desinformatsiooni vastu ning tõkestada ebaseaduslikku, väljastpoolt riiki tulevat rahastust erakondadele.

"Raske öelda, kuid valitsuse poliitika ja tegude tõttu (millega siin asuvad saatkonnad on oma riigi välisministeeriumit hästi kursis hoidnud), ilmselt ei midagi head," tõdes Ilves.