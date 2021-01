Toomas Annus "Pealtnägijale" Mati Alaveri dopinguskeemist: ei teadnud siis ega ei tea ka täna, mis summad ja kuhu läksid

Aitüma selgituse eest. Täpsustan veel: Tammjärv tunnistas ülekuulamisel, et maksis dopinguarstile Teie makstud sponsorrahaga nii enda kui ka Kärbi ja Veerpalu eest. Toe ehk Teie rahalise toetuse organiseeris talle Mati Alaver, see on taaskord väljavõte toimikust Tammjärve ütlustest. Kas Mati Alaveriga Tammjärve sponsorluseks kokkulepet sõlmides ei tulnud jutuks, milleks seda raha kasutatakse? Mille jaoks Teie raha ehk tuge pakkusite? Kas keegi ei öelnud Teile varem, et Teie sponsorraha kasutatakse dopinguarstile maksmiseks? Kas tagantjärele olete pettunud et nii Teie sponsorraha kasutati?

Karel Tammjärv soovis minuga kohtuda ja vabandada. Ma keeldusin igasugusest suhtlusest. Ei ole neist kellegagi sõnagi vahetanud ja ei plaani ka. Suusatajatel oli igaks aastaks eelarve mis ka sponsoritele esitati ja mingit sellist kuluartiklit seal ei olnud. Mulle on jäänud usutav mulje, et seda ei teadnud isegi treener Saarepuu ega isegi mitte teised suusatajad. Kui nad ei ole just tipptasemel näitlejad.

Tänan taas selgituste eest. Kui Tammjärv soovis vabandada, siis see viitab, et ka temale teadaolevalt Teie ei teadnud, et raha läks dopinguarstidele. See et tema Teiega sel teemal ei suhelnud on justkui arusaadav. Küsimus on, kas Te teadsite seda kuskilt mujalt? Kas saate siis üle kinnitada, et Teie ei teadnud et sponsorraha läheb tegelikult dopinguarstidele Eesti sportlaste dopingu kasutamise eesmärgil? Ehk et kas olite juba enne 2019 avalikustamist teadlik, et Eesti sportlased kasutavad dopingut või mitte?