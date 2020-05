Tööliste pendelrände lubamise tagajärg: Soomest on Eestisse viimasel ajal toodud kokku 10 koroonajuhtumit

"Peale 14. maid on Eestisse Soomest toodud 10 juhtumit," märkis terviseameti kõneisik Simmo Saar. "Andmed on positiivse analüüsi kuupäeva, mitte Eestisse saabumise kuupäeva järgi."

Lisaks on pärast 14. maid Eestisse välismaalt toodud veel neli juhtu - kolm Rootsist, üks Araabia Ühendemiraatidest.

Tasub meenutada, et nendest riikidest nasmise puhul kehtib Eesti kodanikele karantiininõue ehk isolatsioonis peab olema 14 päeva. Soomest naasmisel ei pea inimene kaks nädalat karantiinis olema. Uued reeglid põhjanaabritega kehtivadki 14. maist ning nüüd on taastatud ka laevaliiklus Helsingi ja Tallinna vahel.

15. maist võib vabalt käia Lätis ja Leedus. Praegustel andmetel sealt ühtegi juhtumit sisse pole toodud.

Eestis on kokku tehtud enam kui 78 000 esmast testi, nendest 1834 ehk 2,3 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Viimase ööpäevaga lisandus kümme juhtumit. Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, neist 1 on juhitaval hingamisel. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 65 inimese elu.

Soomes on koroonajuhtumeid 6628, viimase ööpäevaga lisandus 29. Surnud on 312 inimest.

