Töökorraldus kriisikomisjonis lõhkus Jõgeva vallavõimu

„Meil on võimatu edasi töötada olukorras, kus usaldus koalitsioonipartnerite vahel on kadunud ja meiega ausalt ei räägita. Nii on väga raske valda arendada ja kohalike inimeste ootusi täita. Värvikaks näiteks on tahtlik kaasava eelarve protsessi pidurdamine, millega veeti alt kohalikku kogukonda,“ ütles Jõgeva vallavolikogu sotsiaaldemokraadist aseesimees Kristian Vaarpuu.

Vaarpuu sõnul on Jõgeva vallavalitsuse juhtumisprobleemid jätnud inimesed eriolukorras vajaliku abita. Sotsiaaldemokraatide ootus oli, et kriisikomisjoni töö juures oleks rohkem olnud erialainimesi, mis taganuks komisjonile ka kiirema reageerimisvõime..

„Sarnaselt paljude teiste omavalitsustega olime ka Jõgeval seda meelt, et lastele tuleb eriolukorras toidupakke jagada. Paraku tekitas ühtsete reeglite kehtestamata jätmine suurt segadust ja ebavõrdsust. Alles nüüd saime koolitoidupakkide süsteemi tööle,“ lisas Vaarpuu.

Keskerakondlasest Jõgeva vallavanem Aare Olgo ütles Delfile, et sotside nii-öelda lahkumine koalitsioonist ei ole päris tõene. "Sotsidel on (volikogus - toim.) kaks inimest, kes omavahel ei sobi. See on nende siseprobleem ühesõnaga. Üks lahkus, üks jäi koalitsiooni. Vallavõim säilib," selgitas Olgo. Ta ütles, et kuigi ühest häälest jäädi ilma, siis suure volikoguna on võimalus igasugustele variantidele.

Mis puudutab kriisikomisjoni tööd, siis Olgo sõnul üldistretoorikat jälgides puudub kriisikomisjonil võimalus seadusi teha ja valda juhib ka eriolukorras vallavanem ja volikogu.

Jõgeva 27-liikmelisse volikokku kuulub 8 Keskerakonna, 6 Reformierakonna ja 2 senist sotsiaaldemokraatide esindajat. Keskerakonna ja Reformierakonna koosseis moodustab juba kahe peale üle poolte kogu koosseisust, seega on võimalik ka vallavõimul duona jätkata.