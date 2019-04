Tõniste: ministeeriumis töötavad professionaalsed ja pühendunud ametnikud, milles võib tulevane rahandusminister ise veenduda

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus kordas Helme, et ta on hämmingus, et meil võrdsustatakse ametnikke Rooma paavstiga, nagu nad oleksid ilmeksimatud.

“Ei ole! Nad on aktsiisiprognoosides pikalt, süstemaatiliselt ja suurtes ulatustes eksinud. Ja inimesed, kes on neid riskide eest hoiatanud — ma muide olen ise üks neist, kui me läheme ajas paar aastat tagasi riigikogu arutelude juurde — on adekvaatselt prognoosinud, et kui me aktsiise vähendame, maksulaekumised paranevad. Nüüd need, kes rängalt eksivad, vaidlevad sellele vastu. Nüüd tuleb see asi ära teha ja eks meil siis on vastus käes!” rääkis Helme.

Ta märkis, et ei usu ka neid rahandusministeeriumi numbreid, mis näitavad eestlaste Lätis tankimist, ja et see oleks väga marginaalne kogus. “Ma tahan need numbrid üle kontrollida.”

Küsimusele, mis plaan on tal nende ametnikega, keda ta ei usu, vastas Helme, et ta on olnud viis aastat ametnik ja teab hästi, kuidas ametnik mõtleb ja töötab. “Ma sümpatiseerin inimestega, kes peavad poliitilise tellimuse järgi oma andmeid esitama ja kellelt küsitaksegi andmeid, millega oma põhimõtet parlamendi ees müüa. Selle eest ei saa kedagi karistada, et nad oma tööd teevad. Ja nüüd ongi uus poliitiline suunis ja mina lähen ministeeriumisse ellu viima agendat, milles me oleme kokku leppinud.”

Ajakirjaniku tähelepanekule, et Helme jutust õhkub üleolekut inimeste suhtes, kes on end peensusteni riigi rahandusega kurssi viinud ja seda tööd pikalt teinud, vastas ta, et oli neli aastat rahanduskomisjonis ja võib öelda, et üleolek on kahesuunaline.

Helme kinnitas, et ei soovi ametnikele tagasi teha. "Ei-ei, meil on Eestis lihtsalt selline komme, et kõik on alati kõige targemad ja suhtumisega, et mis teie üldse asjadest teate. Nagu ütles Barack Obama — kes ei ole kindlasti mu lemmikpoliitik! — valimistel on alati tagajärjed. Kui ei oleks tagajärgi, ei oleks meil demokraatiat. Nüüd on meil koalitsioonileping, mis läheneb rahandusele ja eelarvele märkimisväärselt teistmoodi, kui senikaua on olnud."