Tõnis Saarts reitingutest: EKRE kasv ohvrinarratiivi najal ei pea pikalt ja Isamaal on veel lootust

Grete Põlluste reporter-toimetaja RUS 1

"Praegu on EKRE toetust kasvatanud ohvrinarratiivi luues (süvariik nurjas rahva seas populaarse abielureferendumi ja tõrjus eestimeelsed jõud valitsusest)," selgitas Saarts partei hilist edu toetuse kasvatamisel. "Ohvrinarratiiviga annab oma toetust kasvatada teatud piirini ja lühiajaliselt." Foto: Tiit Blaat

Kuidas juhtus nii, et Keskerakonna ja EKRE reitingud on pea samaväärsed? Mis on tinginud sotside erakordse madalseisu? Ja kui kaua on võimalik valjult hõisata populaarsusekrooni kandvatel reformaritel?