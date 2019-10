Tõnis Mölderi sõnul kaasatakse proviisoreid apteegireformi muutmise arutellu alles riigikogu menetluse ajal

"Eelkõige me keskendusime täna sellele olukorrale, et kaardistasime ära erinevate erakondade ja inimeste positsioonid nendes küsimustes," ütles Mölder Delfile. "Nende positsioonide kaardistamisel lähtusime me eelkõige sellest, et 1. aprillil 2020 peaks apteegiteenuse kättesaadavus üle Eesti olema tagatud vähemalt sellises mahus nagu täna."

Mölder rääkis, et nii koalitsioonierakonnad kui ka inimesed erakondades on apteegireformiga jätkamise või selle muutmise osas erineval arvamusel. "Ma arvan, et igas koalitsioonierakonnas leidub täna neid, kes toetavad selle reformi jätkamist, aga on ka neid, kes pooldavad selle reformi ümbervaatamist."

Küsimusele, kas koalitsiooni töörühma aruteludesse on kaasatud või plaanis kaasata ka näiteks proviisoreid, kellest paljud on juba hakanud apteegiomanikeks, vastas Mölder eitavalt. "Juhul, kui me oleme otsustanud seda reformi muuta, siis kindlasti riigikogu menetluses on võimalik neid osapooli kaasata," lisas ta.

Ta kinnitas, et Keskerakond kavatseb erinevad osapooled kutsuda lähinädalatel riigikogu fraktsiooni apteegireformi teemat arutama, kuid Isamaa ja EKRE puhul ta ei tea, kas neil on sama plaan. Ka riigikogu sotsiaalkomisjon on tema kinnitusel apteegireformi osapooled laua taha kutsunud. Sellele lisaks on reformi osapooled sotsiaalkomisjoni esimehe kinnitusel saanud suve jooksul käia riigikogus erinevate inimestega tutvumas.