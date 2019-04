Tõnis Mölder loobub abilinnapea kohast, et minna riigikogusse

Mölderi sõnul ei tulnud tema otsus siirduda Riigikogu kergekäeliselt. „See oli väga keeruline ja raske otsus, ent leidsin, et riiklikul tasemel on mul suuremad ohjad, et veelgi tõhusamalt sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda arendada,“ ütles Mölder.

„Viimaste aastate jooksul oleme Tallinna linnas need kaks väga vastutusrikast valdkonda oma prioriteetide hulka võtnud ja mul on siiralt hea meel, et tänavuse aasta linna eelarve keskendub varasemast enam puuetega inimeste abistamisele,“ sõnas Mölder, kelle sõnul on linn suutnud tõsta olulisele kohale kõikide abivajajate toetamise ning neile mõeldud toetuste ja teenuste arendamise.

Samuti loetles Mölder tervishoiuvaldkonna suuri projekte, alates nüüdisaegsetest esmatasandi tervisekeskustest kuni uue Tallinna Haigla rajamiseni. „Paljud projektid on end tänaseks igati õigustanud ning riiklikul tasandil on mu eesmärk kindlasti neid toetada, sest arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine tuleb seada esikohale,“ ütles Mölder.

„Tänan kõiki sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna partnereid, organisatsioone ja kolleege, kellega mul on au olnud alustada koostööd. Jätkan oma tööd ka Tallinna linnavolikogus ning soovin kõike paremat Linnavalitsusele, usun, et linna ja riigi koostöö muutub veelgi paremaks. Lõpetuseks tahan tänada kõiki oma valijaid, kes mulle mandaadi on andnud ning luban teie hääle Riigikogus kuuldavaks teha,“ sõnas Mölder.