Tõnis Mölder: Keskerakond seisab riigieelarve läbirääkimistel erakorralise pensionitõusu eest

"Tegemist on Keskerakonna põhilise valimislubadusega ning hoolimata eelmise aasta rekordilisest pensionitõusust ja vahepealsest majanduskriisist on oluline liikuda ka pensionite kasvus edasi," rõhutas Tõnis Mölder.

"Eriolukord mõjutas paljude pensionäride kindlustunnet. Ilmselgelt riskirühmas olevad eakad vajavad täna riigilt suuremat tuge ning üheks võimaluseks on kõrgemad pensionid. Kui riigieelarve strateegia üheks eesmärgiks on majanduse elavdamine, siis pensionite kaudu liigub raha kindlasti ringlusse. Prognoosida võib, et tuleva aasta indekseerimine jääb kasinaks ning ainus võimalus pensione kergitada on teha seda erakorraliselt," leidis ta.

Mölder möönas, et riigieelarve läbirääkimistel on kindlasti raske leida uutele kuludele katteallikaid. "Ainuüksi erakorraline pensionide tõstmine 25 euro võrra vajab eelarves suurusjärgus 60 miljonit eurot lisaraha. Usun, et kõik koalitsioonierakonnad pingutavad ühiselt, leidmaks lisavahendeid pensionide tõstmiseks," rääkis Mölder.

Ta lisas, et olulist rolli erakorralise pensionitõusu osas mängib riigikohtus pooleli olev vaidlus, mis puudutab pensioni teise samba reformi. "Sealt vabanev raha on mõeldud eelkõige just tänaste pensionäride heaolu tõstmiseks ning positiivne kohtulahend loob selles küsimuses kindlasti teatud eelise."

Keskmine vanaduspension tõusis 1. aprillil keskmiselt 45 eurot, ulatudes nüüd 528 euroni.