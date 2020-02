Tõnis Mölder: apteekide mass-sulgemine jääb ära, aga debatt riigikogus peab jätkuma

"Riigikogu on korduvalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et sotsiaalministeerium pole varasemalt täitnud talle pandud ülesannet ning analüüsinud laiemalt apteegireformi mõjusid," rõhutab Mölder.

"Tänases olukorras pean oluliseks, et debatt riigikogus jätkuks, aga ma ei ole optimistlik selles osas, et parlamendi enamusel on tahe teha otsuseid lähtuvalt Eesti inimese huvidest, mis tagaks neile hea ravimite kättesaadavuse," kahtleb Mölder endiselt apteegireformi edus.

Mölder märgib, et AS Magnumi otsus loovutada oma apteegid rahvatervise nimel nende ketis töötavatele proviisoritele on kahtlemata õilis samm ning võib ära hoida apteekide mass-sulgemise 1. aprillil. "Kindlasti on vaja laiemalt analüüsida, kas ja kui palju selline otsus parandab ravimite kättesaadavust," lisab Mölder.

Magnumi omanik Margus Linnamäe teatas täna ka seda, et esitab "sundvõõrandamise" eest riigile ka kahjunõude. Möldri hinnangul oli see ettenähtav ja riigikogu oli sellele juba varasemalt tähelepanud pööranud.

"Sellele viitasime ka eelnõus, mida Riigikogu eelmise aasta lõpus arutas. Ühelegi osapoolele ei saa tulla selline samm üllatusena," lausub Keskerakonda kuuluv Mölder.

Apteegireformi pooldav Riina Sikkut (SDE) ütles aga Delfile, et kahjunõude juttu on räägitud viimastel aastatel palju ja see ei tekiks üksnes reformi jõustumisel.

Kui reform tagasi pöörataks, esitaks tema sõnul kahjunõude proviisorid, kes on juba võtnud äririski ja jõustunud seaduse kohaselt soetanud oma äri.