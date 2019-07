Tõnis Lukas: Tallinna lauluväljaku ümbrusse ei tohi rohkem uusarendusi rajada

"Ei piisa ainult sellest, et on väljak, kuhu mahuvad ära lauljad ja publik. Nad peavad ju kuhugi kogunema, kuskil toimub see logistika. Sellepärast ma kasutasin ka seda kujundit, mis on tuntud ja andis selle mõtte edasi," selgitas Lukas toodud näidet laulust "Peatage Lasnamäe!".

Lukas möönis, et lauluväljak on ilusa koha peal ja surve ehitada sinna kõrgeid merevaatega maju on suur, aga kui alles jääb ainult laulukaar, siis ei saa laulupidusid tehniliselt korraldada.

Ta tõi näiteks Tallinna messikeskuse, mis on praegu esinejate ja korraldajate toitlustamise koht. "Kui sinna, nagu juba plaanid ette näevad, hakatakse rajama elamurajooni, siis järgmisel laulupeol tuleb mõelda, kuidas kõik see mass toitlustada," sõnas ta.

Kui toitlustamine toimub tulevikus vaid kitsal laululava alal, siis jääb kõigi muude tegevuste jaoks ministri sõnul palju vähem ruumi ja tegelikult laulupeole seatakse säärased raamid, et pidu ei saa kasvada, vaid jääb veel praegusest väiksemaks. "Seda me ju ei taha. Näeme, et huvi laulupeo vastu on suur ja rahvast tahab pigem juurde tulla," märkis Lukas.

Eilsel laulupeo põhikontserdil tekkis olukord, kus kõik soovijad ei mahtunud lauluväljakule ära ja piletite müük tuli väravates ohutuse kaalutlustel peatada. "Peame endale teadvustama, et mahtumisel või mittemahtumisel on konkreetsed põhjused. Et tulevikus olukord halvemaks ei läheks, ei tohiks selliseid arendusi lauluväljakule tulla," rääkis Lukas.