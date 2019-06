Tõnis Lukas suurest kaotuses jalgpallis: riik siin aidata ei saa, koondis peab tegema parandusi

See, kuidas Team Estonia finantseerimine areneb, sõltub üldisest rahalisest seisust. See selgub jällegi sügisel. Mina olen oma eelistuste hulgas esitanud valitsusele ka Eesti koondise rahastamise projekti.

Millises mahus?

Praegu, kui üldine finantseerimine langeb, siis lisaks olemasolevale eelarvele taotlesin ma ühte miljonit, aga eks me hoiame EOK-ga sidet ja vaatame, kuidas meil eelarvevõimalused kujunevad.

Mis teie jaoks isiklikult on spordivaldkonna kõige olulisem prioriteet?

Kindlasti on see noorte liikumisharjumus. See ei ole ainult seotud selliste tasakaalus isiksuste kujunemisega, et terves kehas terve vaim, mis on ka oluline põhjus, miks noored peaksid kehakultuuriga tegelema. Aga noorte liikumine on ka tippspordi taimelava.

Loomulikult on mul ka kahju, et Eesti jaoks märgiline põhjamaine ala nagu murdmaasuusatamine, ja võib-olla mõned talialad veel, on natukene kehvemas seisus, aga samas on laskesuusatamine suhteliselt heas ja tõusvas seisus. Vigursuusatamisel on omad tipud. Võrreldes vahepealse mõõnaga tõuseb jäähoki. Mina ei lööks siin hingekella Eesti spordi ühelegi alale. Loodan, et murdmaasuusatamises tuleb ka varsti tõus.

Kunagine peaminister Andrus Ansip on öelnud, et sporti panustamine ja spordi väljatoomine riikliku maine parandamiseks on omane vaid autoritaarsetele riikidele - kas te jagate seda hinnangut ja kas tippsport peakski jääma perekondlikuks hobiks?

Uhkuse tundmine oma rahva üle käib kahtlemata ühiskonna siduse alla. See ju liidab meid, kui Eesti sportlastel on head tulemused. Lõpuks ühel väiksel rahval see, et inimesed üldse võistlustel osaleda saavad - olgu nad siis tulemustelt teises või kolmandas kümnes - see on ju suur asi. Me keegi ei arva, et Kanepi ja Kontaveit - on nad siis maailma teises või isegi seitsmendas kümnendis - et nad on sellepärast kuidagi kehvad. Vastupidi, tipp on nii tihe ja suurte rahvaste esindajaid palju.

Me peame olema tänulikud, et meil on inimesed, kes meile kuulsust toovad ja et me saame kaasa elada. Publikule on seda närvikõdi vaja, see hoiab mentaalselt vormis ning on ka noortele eeskujuks.

Ma ei leia, et tippspordi toetamine viiks totalitarismini. Meie riikluse mudel ei lase meil muutuda Venemaaks, kus lisandub dopingukontrolli riiklik süsteem ja niisugused asjad. Kui see oli Andrus Ansipi hirm, siis see on asjatu hirm.

Räägime paar sõna teatrist ka. Sel nädalal lõppes Sakala 3 maja konkurss rahanappuse tõttu. Nüüd küsimus on selles, et kas ka teatrid, kelle rahastus on olnud senini väga suur, peaksid olema mures - kui pole raha ühe konkurssi korraldamise jaoks?

Sellel konkursil võisid esitada projekte kõiksugu etendusvaldkonda kuuluvad ühendused. Seal taheti teha nii etenduskunste kui ka tantsukeskust. Praegu on tõesti nii, et võitja väljakuulutamine on selle taga, et kui meil üldine rahastamine eelarves langeb ja me oleme sellises seisus, et eelmise valitsuse ajal kulutati nii palju, et praegune valitsus peab kokku hoidma, siis on väga raske praegu seda raha, mis on läinud juba muudele kunstidele uuesti kuskile suunata või alustada pretensioonikat uut projekti.

Kui me ta lihtsalt välja kuulutaksime, siis võiks see olla ju tühja hinge täitmine petliku rõõmuga ja pärast on kõigi teiste rahastamine selle võrra väiksem. Ma arvan, et etendusasutuste liit ei pea muretsema, et see raha võetaks justkui ära teatrivaldkonnalt. See, mis tinglikult vabanes NO99-lt jääb kindlasti teatrivaldkonda.

Kuu aega tagasi ministriks saades ütlesite, et peate end põhjalikult kurssi viima, kuidas teatrivaldkonna rahastamismudel toimib. Milliseid üllatusi olete te nüüd kuu ajaga siis eest leidnud?

Ma pole üllatusi leidnud, aga ma tahan öelda uuesti, et NO99 raha jääb etendusvaldkonda. Teised teatrid ei pea muretsema. Püüame finantseerida teatreid ka edasi - mida rohkem, seda uhkem.

Mis puudatab rahastamise mudeleid, siis töö sellega käib ja praeguseks me oleme esitanud näitlejate liidule ja etendusasutuste liidule palve teha oma ettepanek, kuidas nad näevad tulevikus ette selle süsteemi arendamist. Pole välistatud, et me peame leidma siin tulevikus parema süsteemi, sest antagonism suurte teatrite ja projektiteatrite vahel on nii suur. Kuna formaadid on niivõrd erinevad, on alati rahulolematuid. Aga me ei hakka praegust mudelit lõhkuma enne, kui on olemas uus.

Seega alternatiivkunstide viljelejad ei pea ka muretsema, et vaid rahvuslikele kunstidele jaguks raha?