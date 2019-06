Tõnis Lukas suurest kaotuses jalgpallis: riik siin aidata ei saa, koondis peab tegema parandusi

Eesti võttis sel nädalal vastu väga suure kaotuse jalgpallis, kelle vastutus see nüüd on?

No, juhtub. On paremaid ja halvemaid aegu...Mõnikord võivad mingite asjaolude kokkulangevuse tõttu kaotused natukene suuremad olla... Keegi ei arvanud ju, et Eesti läheb võitma Saksamaad, aga kindlasti on sellistel puhkudel mõtet mõelda, et kuidas taastada enesekindlust ja kindlasti analüüsitakse seda nii koondise sees kui ka jalgpalli liidus ja alati on lootused, et analüüsist tehakse järeldused. Kui on midagi korrigeerida, siis seda tehakse - kas liidu tasemel taktikaliselt või muudmoodi

Kui nüüd ikkagi riiklikule tasandile otsa vaadata, siis siiski tundub, et sport on vaeslapse rollis...

Mina siiski ei tõttaks seda kaotust tooma põhjendusena või tegema üldistusi, et tippspordist on üle vaadatatud. Meil on ka edukaid koondisi ja kõikidel koondistel on tõusud-mõõnad. Näiteks võrkpall, nii meestel kui ka naistel, nende edu pealt saaks järeldada, et spordiga on kõik korras. Mõnel läheb halvemini ja mõnel paremini.

Kas teie jaoks ongi võrkpall see Eesti au ja uhkus, sest ka näiteks murdmaasuusatamine on dopinguskandaaliga suure löögi saanud?

Rahvusvaheliselt on meil tõesti kehvemad ajad, aga neid alasid, kus meil läheb hästi on ka teisigi. On ju vehklemine, kergejõustikus mitmed alad. Mina ei kiirustaks Eesti sporti sugugi maha kandma.