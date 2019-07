Tõnis Lukas: mind sõnavõttu saatnud kriitika ei morjenda

Tõnis Lukas selgitas, et tegelikult polnud laulupeol tegemist kõnega, see oli emotsioonidest inspireeritud tervitus. “Laulupeo korraldajad palusid mul kohapeal tekkinud emotsioonidest edastada ühe tervituse. Mingisugune valmiskirjutatud kõne see polnud,” sõnas ta. Kuigi sõnavõtt on saanud ka negatiivset tagasisidet, pole Lukas lasknud end sellest kõigutada. “Mind see kriitika ei morjenda,” kinnitas ta ja lisas, et sõnavõttu on ka kiidetud.

Tõnis Lukas ütles ka sõnavõtus, et kui tarvis, lauldakse taas “Peatage Lasnamäe”. Kuigi seda kasutati laulva revolutsiooni ajal immigratsioonilaine tähistamiseks, väitis Lukas, et tema ei näinud seda nii. “Mina pidasin silmas ikka uute kortermajade ehitamist mere äärde. Laulupeole ei mahtunud juba sel korral inimesed ära. Et edaspidi pidu saaks kasvada, läheb vaja maad, kus pole kinnisvaraarendused ees,” selgitas ta.